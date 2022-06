Los Márquez confirman la saga: el milagro de Álex apoyado por Marc

Los hermanos Márquez juntos hacen fuerza. Marc y Álex se encuentran ahora mismo en situaciones muy diferentes y en momentos distintos de su carrera deportiva pero si algo han demostrado es que son uña y carne y que se apoyan siempre que pueden. Mientras que Marc está ya encarando los primeros compases de su recuperación tras la operación del brazo, Álex se ha quedado con el peso de llevar a las motos de Honda lo más alto posible durante los próximos Grandes Premios en Moto GP.

Y Álex hizo este pasado fin de semana en el Gran Premio de Cataluña un pequeño milagro ya que saliendo desde la última posición consiguió colarse en los puntos y añadir 6 más a su casillero que le permiten alcanzar la cifra ya de 26 en total. Álex Márquez fue la mejor Honda en pista en Montmeló y logró una remontada al alcance de pocos, saliendo desde esta última plaza empezó a sortear rivales, a adelantar a contrincantes hasta finalizar en la décima posición, por detrás del portugués Miguel Oliveira y a medio minuto del ganador Fabio Quartararo. Las otras Honda de Bradl y Nakagami terminaron en el suelo mientras que Pol Espargaró tan sólo pudo ser decimoséptimo con mucho sufrimiento.

“Creo que hoy Marc me ha dado fuerza después de lo de ayer”, argumentó Álex Márquez tras su espectacular remontada en la carrera. Mientras que el ocho veces campeón del mundo escribió en redes sociales un mensaje de reconocimiento a su hermano: “Saliendo último no es fácil afrontar una carrera, pero el método no suele fallar. ¡Insistir, persistir, resistir y nunca desistir! Muy buena carrera”, dijo en señal de admiración.

Es la séptima vez ya en todo el Mundial que Álex Márquez se cuela en los puntos y, de hecho es su segunda mejor clasificación en todo el año tan sólo superado por lo que obtuvo en Portugal. Álex está siendo regular a la hora de ir sumando puntos poco a poco y tan sólo en dos ocasiones se ha quedado sin premio, en la primera carrera de Qatar y en Estados Unidos.