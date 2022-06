Márquez y Honda tienen un objetivo para este 2022: Quartararo espera

Marc Márquez ya se encuentra en su casa para iniciar la recuperación de la operación, de más de 2 horas, de su brazo derecho, que tuvo en la clínica de Rochester. Lo hará bajo los cuidados del fisioterapeuta Carlos García y bajo la supervisión del médico Antúñez de la Ruber Internacional y del doctor Ruiz Cotorro. Es la cuarta vez que el piloto español es intervenido en ese brazo derecho.

La decisión la tenía tomada desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el GP de Italia cuando los médicos dieron el visto bueno a la intervención, que se produciría después de que Márquez corriese en el circuito de Mugello, donde terminó décimo.

“Sí, si esta operación ha sido un éxito, veremos qué tan bien puedo montar en moto después. No hay forma de que pueda seguir montando en el estado en el que he estado luchando durante los últimos meses. Esta es la cuarta operación; mucho depende de ella. Porque no tengo otro cuerpo, sólo este. Por eso esta es la última oportunidad de mejorar mi condición física. Pero cualquier cosa puede pasar en una operación de dos horas… Aún así, es una decisión sensata suspender la temporada ahora y arreglar el hombro derecho y el húmero. Necesito más estabilidad y fuerza en la articulación del hombro derecho. Si quiero correr motos con menos esfuerzo en el futuro, esta es mi última oportunidad. Porque no puedo seguir en este estado donde estuve por última vez. La decisión es correcta para mi futuro”, comentaba Márquez en Italia antes de ser operado.

“El objetivo de la operación no es poder volver a ganar de repente. Mi intención es poder volver a disfrutar de la conducción tras la operación y poder pilotar sin dolor. Quiero recuperar mi vida normal y volver a ser deportista. Quiero olvidarme de los analgésicos y todo eso. Ese es el punto detrás de la operación. Si todo sale bien y vuelvo a ser feliz, la posibilidad de volver a obtener buenos resultados aumenta”, señalaba Márquez antes de la intervención.

Ahora, tras la operación, y debido a las buenas sensaciones que el piloto ha tenido en el post-operatorio, Marc Márquez ya trabaja con un objetivo claro para este 2022: Recuperarse al 100% para luchar por el campeonato el próximo año junto con Fabio Quartararo, Aleix Espargaró y Pecco Baganaia, que ya le esperan con entusiasmo, según informa Marca Motor.