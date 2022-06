Quartararo y Rins critican fuertemente a Nakagami: "podemos matarnos"

Apasionante hasta la última vuelta fue el GP de Cataluña del año 2022. Una carrera que se acabó llevando Fabio Quartararo (147), que se distancia en más de 20 puntos de Aleix Espargaró (125) quién cometió un error que acabó siendo la anécdota del día. El piloto español iba segundo a falta de una vuelta para que terminase la carrera, cuando, al cruzar la línea de meta y empezar la última vuelta, empezó a celebrar la segunda posición.

Aleix Espargaró se pensó que ya había acabado la carrera cuando de repente vio como el resto de sus compañeros continuaban en la pista corriendo de la misma forma, rápidamente se dio cuenta y retomó el ritmo, pero ya era demasiado tarde y acabó quedando 5º llegando complétamente roto al box. Pero si el piloto español tuvo la anécdota curiosa, el japonés Takashi Nakagami volvió a poner la nota gris en Barcelona.

Tanto Alex Rins como Fabio Quartarao han cargado duramente contra el japonés y la dirección de carrera al terminar la jornada:” Lo primero de todo, espero que Nakagami esté bien porque está muy mal lo que ha hecho. No está bien lo que hizo: cruzar la pista, frenar tan tarde, llevarse por delante a dos pilotos, pero espero que esté bien porque, por lo que se ha podido ver en las imágenes, ha tirado a Pecco con su cabeza. No sé cómo estará. Lo que es inaceptable e inadmisible es tener los comisarios que tenemos y, quizá, la Dirección de carrera”, hablaba el español, que sufrió una caída como consecuencia del choque entre Bagania y Nakagami que acabó arrastrando también a Rins y que la dirección calificó como lance de carrera.

Por su parte, Fabio Quartararo también criticó a la dirección y al piloto:” No creo que fuese un lance de carrera. No se puede atacar tanto y no puede ser que Pecco que salía segundo y Nakagami que salía desde mucho más atrás en la parrilla pudo llegar ahí a tocar con la cabeza la rueda trasera de Pecco, no me lo explico. Eso no es un lance de carrera y considero que en las primeras vueltas todos tenemos que ser... Cómo decirlo, conscientes de que estamos y tenemos unas motos de 160 kilos y que si tenemos un golpe podemos tener problemas, podemos matarnos. Eso son los lugares más peligrosos para nosotros en las salidas, cuando todo se va recomponiendo y después de la primera vuelta ya hay menos riesgo”.



Alex Rins ha prometido que cargará contra Webb para que esto no vuelva a suceder, ya que, considera que hay que hacer algo ya y no dejarlo enfriar.