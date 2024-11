Luca Marini opina diferente que su compañero Mir, estalla la guerra en Honda

Los recientes test de MotoGP en Barcelona han dejado claras diferencias de opiniones dentro del equipo de Honda. Mientras que Joan Mir expresó su frustración por no encontrar avances significativos en el desarrollo de la moto, su compañero Luca Marini adoptó un enfoque más optimista y positivo respecto al trabajo realizado. Estas declaraciones evidencian la creciente tensión en el seno de la marca japonesa.

La frustración de Joan Mir

Joan Mir no escondió su descontento tras los test de Barcelona. El piloto balear mostró su frustración al afirmar que las pruebas realizadas no ofrecieron nada nuevo para mejorar el rendimiento de la Honda. "Este test siempre es muy importante, se reciben muchas cosas para probar, y la realidad es que todo lo que he probado hoy ya lo había probado en el pasado", dijo Mir. Según sus palabras, esperaba más avances para poder mejorar el proyecto, pero no encontró las soluciones que necesitaba para dar un paso adelante.

🗣️ “Todo lo que he probado, lo había probado antes”



🎙️ “El test de hoy no ha sido del todo productivo y no hemos sacado nada positivo”



Mir señaló que la falta de novedades en los test le dejó con una sensación de estancamiento. Aunque reconoció que Honda estaba haciendo esfuerzos para mejorar, no ocultó su decepción por no encontrar una dirección clara para el desarrollo de la moto.

El optimismo de Luca Marini

En contraste, Luca Marini adoptó una postura más positiva. Aunque terminó los test en la 18ª posición, a un segundo y medio del mejor tiempo, el piloto italiano mostró confianza en los esfuerzos del equipo. Marini destacó que había tenido la oportunidad de probar una Honda completamente nueva, lo que para él representaba un paso significativo en el proceso de evolución de la moto. "Cuando pones en pista una moto nueva, no puede ir más rápido que la anterior de inmediato. Hay muchas cosas que ajustar, y nosotros estamos partiendo de más atrás", explicó Marini.

Marini también reconoció que el trabajo realizado no daría frutos inmediatos, pero subrayó que el equipo estaba tomando las decisiones correctas para avanzar. Además, destacó la importancia de los nuevos ingenieros que se han unido a Honda, señalando que sus ideas frescas y conocimientos serán fundamentales para el futuro de la moto.

Un cambio de dirección necesario

Para Marini, uno de los aspectos más positivos de estos test fue la claridad en la dirección del desarrollo de la moto. "Desde mitad de temporada, la dirección a seguir en el desarrollo de la moto ha quedado clara", afirmó. Según él, ahora solo hace falta tiempo y las personas adecuadas, algo que considera ya está en proceso con la llegada de nuevos miembros al equipo.