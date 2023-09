Marc Márquez admite tener tres opciones en su cabeza, desde KTM a Honda: Joan Mir tampoco puede más

Marc Márquez ya ha probado el prototipo de Honda para la próxima temporada y las cosas no le han ido nada bien. El campeón del mundo ha vuelto a referirse a su futuro y ha dejado claro que tiene que tomar decisiones pero que cuenta con varias alternativas.

Los test de Misano ya están en marcha. La fecha marcada en rojo para los pilotos que necesitan mejoras en sus motos de cara al 2024 ha llegado, y sin noticias positivas para los pilotos de la marca japonesa, que han ocupado las últimas posiciones en la tabla de tiempos. Ni Joan Mir ni su compañero de equipo ha sido capaces de sacarle más rendimiento.

Márquez ha explicado que el prototipo que ha probado se siente diferente por la posición de pilotaje, porque las sensaciones no son las mismas, “pero los problemas principales siguen siendo los mismos y el tiempo por vuelta que es lo que manda en este deporte es el mismo”, explicaba después de dar 17 vueltas y querer comparecer ante los medios de comunicación de forma sorprendente.

El piloto español llegaba a estas pruebas con la esperanza de que Honda le diese algo con lo que mantener las opciones vivas de volver a competir en la parte delantera de las carreras, aunque sabiendo que el margen que les había dado estaba casi agotado después de todas las dificultades que ha tenido durante esta temporada. Las promesas no sirven para nada, son los hechos los que pueden hacer que continúe motivado por volver a subirse a la moto japonesa.

Alternativas diferentes

Después de comprobar que ni las sensaciones eran positivas ni los tiempos eran buenos, el futuro de Marc Márquez ha vuelto a ponerse a debate y él ha dejado abiertas todas las posibilidades, aunque sin aclarar nada de forma clara. “Hay varias decisiones, si no, ya lo tendría decidido, pero las tengo muy claras. Acabaremos este test y en casa tranquilos a pensar en todo", ha explicado el piloto de Cervera cuando se le pedía su visión de la situación y lo que puede ocurrir en las próximas semanas Hay que recordar que Alberto Puig no cerró la puerta a una posible salida. “Puede influir o no este test, mis teorías las tengo, hay plan A, plan B y plan C, tengo los tres planes, las tres ideas muy claras y lo que ha de pasar para cada uno de ellos así que, falta tiempo”, volvía a decir, dejando incógnitas muy importantes que aumentan aún más las especulaciones sobre si podría encontrarse la manera de llegar a un acuerdo con KTM, o que su compañero de equipo, Joan Mir, tampoco continúe con Honda de cara la próxima temporada.