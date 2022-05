Marc Márquez, aliviado: operación y nuevo escenario sobre su retirada

Marc Márquez tendrá que tomarse un nuevo respiro y estará unas semanas alejado del Mundial de Moto GP. El piloto de Honda ha recibido el ‘OK’ definitivo para poder pasar por el quirófano y tratar de poner así punto y final a unos dolores en su brazo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo pero que no quería desvelar. Ahora, el español ha reconocido que lleva mucho tiempo compitiendo con muchas molestias y que eso le impedía disfrutar en los circuitos, poder competir al más alto nivel, e incluso le hacía pensar en la retirada.

De hecho, Marc Márquez ha llegado a competir este pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia en el Circuito de Mugello, un lugar, tal y como hemos venido contando en los días anteriores en Don Balón, poco propicio para sus intereses por las características del trazado. Pese a todo, el español logró terminar dentro de los diez primeros en una carrera en la que el triunfo fue a parar a manos del piloto italiano de Ducati Francesco Bagnaia, mientras que segundo clasificado fue Fabio Quartararo, el líder del Mundial, y tercero Aleix Espargaró, que sigue soñando con ser campeón del mundo esta temporada.

Pero Marc Márquez ahora tendrá que ausentarse unas semanas del Mundial porque prefiere centrarse en su operación del brazo y en recuperarse lo mejor posible de cara al futuro, si bien ya ha advertir que el hecho de operarse no significa que todo vaya a volver a la normalidad más absoluta y le permita pelear por el título. El de Honda, pese a que llegaba con muchas molestias a Mugello, decidió aún así competir: “Ha sido un fin de semana muy difícil a nivel de concentración. A nivel físico he sufrido en todas las últimas carreras, en todas sentí dolor aunque no contaba la realidad y eso era para no tener la misma pregunta en las ruedas de prensa”, confesó.

El español explicó que el pasado viernes recibió la llamada del doctor y que ahora se siente aliviado: “Es una liberación porque de esta manera no me veía compitiendo mucho más y al haber una solución, esto abre la puerta otra vez para, ojalá, un futuro mejor”, dijo Márquez, explicando así que de seguir su situación igual la retirada cercana era una opción real.