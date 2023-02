Marc Márquez atiza duramente a Valentino Rossi y saca varios detalles más de su pique

Marc Márquez y Valentino Rossi es el binomio al que aún hoy se acude para rememorar un tiempo de oro en el motociclismo, uno no tan lejano y que sin embargo moldeó el presente en Moto GP, tanto a nivel de aficionados como de los actuales pilotos protagonistas en la categoría reina: quien más quien menos entre Bagnaia, Quartararo o Bastianini se confiesa admirador del 93, el 46 o directamente ambos. Sin embargo, los polos opuestos se atraen, pese al tiempo transcurrido, y esta vez va a ver chispas.

Con motivo de la entrevista que concedió Marc Márquez a Risto Mejide en el programa de televisión ‘Viajando con Chester’, el piloto de Honda, como un tema recurrente para quienes le preguntan, volvió a entrar al trapo sobre la pregunta del siglo: ¿es posible una reconciliación entre los dos grandes campeones? Márquez, como hiciera con Joaquín, el futbolista, hace poco tiempo y también en un espacio televisivo, lo negó. No hay tal opción. Y existe un porqué.

Todo lo achaca el ocho veces campeón del mundo a un momento clave, uno muy concreto: “el tema está en que llega la rueda de prensa de Malasia y ahí me ataca públicamente. Para mí eso es una falta de respeto. Yo me quedé… ni reaccioné. Me quedé en shock. No sabía reaccionar. Yo creo que fue intimidación”, dijo en la entrevista. Unido a ello, tampoco eludió el ya legendario encontronazo de 2015, donde Márquez también tiene su versión de los hechos que terminaron por romper la relación entre él y Rossi: “no es accidental arrinconar un piloto en la pista y darle en la pierna. Esto es deliberado”.

Lejos de la polémica, también dejó Márquez síntomas esperanzadores con respecto a su regreso al asfalto, que este fin de semana (del 10 al 12 de febrero) tiene una prueba de fuego de cara al inicio del Mundial. Sepang ha de marcar una mejora, como la ha tenido Fabio Quartararo en Yamaha, ya que físicamente Márquez, como confirmó en la entrevista, está bien: “ahora bien, ahora vuelvo a ser feliz. No hay dolor”.