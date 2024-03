Marc Márquez da con la llave para cercar a Bagnaia y Martín, Quartararo raja y hay un problema extra

De alguna manera, puede decirse que algunos de los nombres llamados a dar guerra en este Mundial 2024 han respondido en Losail a las expectativas. Sí, la carrera la ganó Pecco Bagnaia y lo hizo con autoridad, pero tiene dos serios rivales en Brad Binder y Jorge Martín y además Marc Márquez supo estar ahí, lo cual es una advertencia peligrosa. De alguna manera, por tanto, lo previsible se materializa, lo que incluye el aliciente del ilerdense y a al menos un campeón del mundo harto de su situación.

Tras la carrera de Losail, Jorge Lorenzo habló en DAZN con el ocho veces campeón del mundo, al que le preguntó por su falta de velocidad con respecto a la GP24 de Martín y Bagnaia, es más, quiso indagar acerca de qué le hacía falta para dar un paso al frente y estar junto al vigente campeón y subcampeón, a lo que Márquez respondió claro, dando quizá de lleno con la solución de cara al futuro.

Qué diálogo tan interesante entre un campeón del mundo de MotoGP como Marc Márquez y el aspirante Pedro Acosta. pic.twitter.com/caJnlHIwqr — Germán R. Abril (@gerebit0) March 8, 2024

Lorenzo achacaba esa diferencia de punta al motor, pero el 93 aseguraba que “más que falta de motor era más error mío, salía mal de la última curva, el sábado salía muy bien. Hemos hecho un pequeño cambio en la moto pensando que iba a ayudar y hemos visto que no acababa de ir del todo cómodo. Esto hacía que perdiera en aceleración que es la clave en estas motos”, comentó tras la carrera, asegurando que “de momento falta gestionar mejor esas curvas rápidas, falta gestionar mejor el neumático delantero”. Con ello, en teoría, Márquez podrá tratar de equiparar ritmos.

Y no solo con Bagnia y Martín, porque quien vuelve a estar metido de lleno en la pelea por el Mundial es Brad Binder, que ya es segundo (a dos puntos del número 1) y confirmó que tiene cimientos con su KTM para luchar la corona; lejos de ser una sorpresa, lo suyo es una confirmación y un aviso para Ducati. Veremos qué ocurre en el Grande Prémio Tissot de Portugal.

Dificultades enormes y ultimátum

Quien no iba a esperar a la cita del fin de semana del 22 al 24 de este mes, en el Autódromo Internacional do Algarve, para hablar de su precaria situación es Fabio Quartararo, cada vez más convencido de no continuar en Yamaha. “Hemos mejorado un poco, pero los rivales siguen siendo mejores y más rápidos que el año pasado. La diferencia es aún mayor”, aseguró a Motorsport tras la carrera, señalando que vio a Honda “aún peor”. Para él, la distancia entre japoneses y europeos por tanto no mengua, de hecho, crece. Además, “la moto no tiene un problema, está llena de pequeños problemas”, argumentaba desesperado, sentenciando que “hemos progresado, pero comparado con los demás, es cierto que el nivel de nuestra moto está más lejos que nunca”. Por último, el francés ya habló de límites; es lógico, el que fuera campeón en 2021 se hunde.