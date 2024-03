Feísimo gesto en Honda a Marc Márquez antes de Qatar y aviso del 93 a Ducati, KTM y Aprilia

Desde Luca Marini a Joan Mir, pasando ahora por Takaaki Nakagami, los pilotos de Honda están haciendo hincapié, especialmente aquellos que ya llevan al menos una temporada en la firma nipona, en las mejoras y pasos al frente que está llevando a cabo el equipo más laureado de Moto GP, y eso ahora toca de cerca a Marc Márquez, quien monopolizó el día a día del equipo en los últimos años.

Mirando hacia lo que fue y es

En palabras a Manuel Pecino, que ha publicado Moto San, el piloto japonés destacó el cambio de la marca con respecto a los tiempos en que Márquez era principio y fin en su equipo. “El equipo por dentro también está cambiando mucho. Y todavía no conozco muchas fases, pero parece como un equipo y, ya sabes, el sentimiento es más como equipo de fábrica y equipo satélite parece más como una unidad. Me sentí como si fuera más familia, la familia Honda”, dijo. El mismo mass media ha visto una clara referencia al cambio de rumbo de Honda una vez no debe satisfacer a Márquez.

La hora de la verdad

Está por ver que la positividad en Repsol Honda y Honda Racing Corporation se mantenga una vez empiece la competición, que es quien pone a cada cual en su lugar. Sabemos que los Márquez y Gresini han mantenido un perfil optimista, pero bajo, sin grandes expectativas, al menos en lo que a las carreras de este fin de semana en Losail se refiere, con todo, sabemos que a la marca satélite de Ducati se le da especialmente bien el trazado catarí y desde este momento también sabemos dónde ahora mismo el 93 tiene su fuerte.

En la misma fuente, el pequeño de los Márquez ha querido resaltar cuáles son los puntos clave del 93 en la actualidad. “Sus puntos fuertes son las curvas de izquierda que van muy rápido. También en las frenadas, es un gran frenador”, decía. Pero no se quedó ahí, el compañero del 93 no dudó en señalar “el aumento” como el gran problema del ocho veces campeón del mundo. “Cuando estás encima de una moto haciendo ritmo piensas en qué puedes hacer mejor, pero cuando es una vuelta rápida, paras el cerebro y sacas el instinto que tú tienes. Es ahí cuando le tiene que salir mucho más natural el estilo Ducati, pero está en proceso y el último día dio un gran paso”, concluía el de Cervera. Como no, Ducati, KTM y Aprilia estarán tomando nota.