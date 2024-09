Marc Márquez da el primer golpe a Bagnaia, pero Jorge Martín remata con el recado que duele a Ducati

Pese a que muchos pudieran pensar que lo peor que le podía pasar a Pecco Bagnaia en la sesión del sábado al sprint era que ganara Marc Márquez, la realidad es que siendo objetivos y viendo las cosas como realmente son, al italiano no le podía resultar más conveniente la victoria del 93 antes que la de Jorge Martín de cara al Mundial. Ante esta situación, además de la victoria del de Cervera, el madrileño dejó un muy duro recado para Ducati sobre su nivel.

Después de ser pasado por alto a la hora de elegir compañero para Pecco Bagnaia de cara a 2025, lo de Martín se ha acercado más a una cruzada personal para reivindicar que en una simple lucha por el Mundial. Y es que, el ego del madrileño parece que quedó seriamente tocado y está luchando por recuperarlo.

Es por este motivo que declaraciones como las que hizo al finalizar la carrera al sprint resultan ya algo ciertamente habitual en un Martín que siempre que puede, reivindica su figura: “Se ve cada fin de semana que un piloto está más fuerte que otro. Yo lo era en Alemania, pero cometí un error. Luego una Bagnaia, uno Enea, otro Marc… pero al final el que siempre está soy yo. Y el que siempre acaba segundo cuando no estoy tan fuerte o por encima del resto soy yo. Entonces creo que eso es buen indicativo de que siempre tengo potencial para hacerlo bien”. Así se reivindicó el madrileño en palabras recogidas por MotoSan.

El que siempre está vuelve a seguir la estela del 93

En Aragón, como no iba a ser de otra forma, Martín es el único que puede seguir, de alguna forma, la estela de un Marc Márquez que se ha presentado imparable a la cita en MotorLand. Y es que, como bien ha destacado el piloto madrileño, cuando las cosas no van según lo esperado y deseado, el que está siempre ahí es él, no un Bagnaia que ha visto como las cosas se le ponían demasiado cuesta arriba en Aragón, donde nunca ha sido capaz de sacar buen rendimiento de su GP24.