Sorpresón en Aragón que anticipa una batalla atroz en 2025: pique de Bagnaia, Bastianini y Márquez

Ninguno de los cuatro pilotos que encabezan la clasificación, especialmente los dos primeros, están por la labor de mirar más allá de este Mundial, si cabe, poner la vista fuera de Aragón, pero uno de los ejes de la rueda de prensa previa al fin de semana de Motorland ha sido el cambio de calendario de 2025, donde las pruebas asiáticas han sido foco de atención. Y desde ahí se han deslizado rivalidades ya existentes y por formalizarse.

