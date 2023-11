Marc Márquez empieza fuerte en Ducati por Bezzecchi: el lío con Valentino Rossi vuelve a activarse

Lo que parecía acreditado desde el Gran Premio de Malasia terminó por concretarse en Valencia, Bagnaia resultó de nuevo campeón y la temporada 2023 dará paso a una campaña 2024 que promete emociones fuertes. Además del duelo entre Bagnaia y Jorge Martín, Marco Bezzecchi puso sal y pimienta a la nueva campaña en el seno de Ducati con unas declaraciones incendiarias sobre Marc Márquez a las que este respondió, todo ello con Valentino Rossi en medio.

“Su estilo de pilotaje es algo que no necesita ninguna explicación”, explicaba en el circuito valenciano visiblemente molesto el italiano sobre la acción con Márquez que lo envió fuera de pista. Al respecto fue sin filtro contra el español: “fue muy, muy sucio. Creo que desde el helicóptero o desde la televisión se puede ver muy bien. Pero sí, es Márquez, así que nadie se mete con él y es el piloto más sucio de MotoGP”, advirtió. El 93 no solo no se arrugó, sino que entró duro al trapo: “no voy a perder el tiempo con este personaje”, comentó.

El salto de Márquez a Ducati acentuará más esta relación con el piloto más laureado, que será más rápido y peligroso. Tanto es así, que esta polémica ya ha tocado de cerca a un Valentino Rossi dueño del equipo de Bezzecchi que advirtió que el fichaje del ilerdense por Borgo Panigale va a traer cola: “la llegada de Marc será muy interesante de ver, así como cómo lo gestionará Ducati. Marc será muy peligroso y nuestros chicos tendrán que estar en forma”, manifestaba The Doctor. Como no, un Márquez en Ducati va a ser un aliciente imperdible.

Y los hinchas de las dos ruedas y del piloto de Cervera no deberán esperar mucho ya que mañana mismo comenzará a rodar en Cheste con la Gresini, donde hoy lunes ya se la ha visto en el box de su nuevo equipo. A la vez, su recambio en Honda, ya conocido, se ha oficializado, un Luca Marini que es hermano de Il Dottore y que tiene por delante el reto de ser el nuevo Márquez de la firma del ala dorada tras dejar atrás a Mooney VR46.