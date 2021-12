Marc Márquez hiela Valencia: Valentino Rossi, el único superviviente

Poco o nada se puede vislumbrar acerca del futuro inmediato del piloto de HRC Honda Marc Márquez, y ese corto espacio de tiempo incluye la próxima y última gran cita del calendario, en el Gran Premio de Valencia. El de Cervera sufrió una aparatosa caída entrenando off-road y tuvo una conmoción celebrar que le ha impedido estar este pasado fin de semana en Portimao, situación que puede arrebatarle su presencia en la cita final en suelo español, esa en la que sí estará Valentino Rossi.

Y quién nos iba a decir que seis años después de aquella fiesta del motociclismo español que en 2015 coronó a Jorge Lorenzo como campeón del mundo, precisamente a costa de Il Dottore, que acabó segundo en el Mundial, solo Rossi iba a estar presente en 2021; siendo como es precisamente el más mayor de todos los que acapararon los focos aquel día. The Doctor sí estará y además se despedirá de su carrera en activo en la máxima categoría, algo que hará tras haber puntuado en Algarve.

Y decimos que fue una fiesta aquella carrera porque el podio lo ocuparon el mismo Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Dani Pedrosa, por ese orden, de los que solo está en activo el de Cervera. Valentino fue cuarto (necesitaba la segunda posición para quitarle el título a Lorenzo) Y también decimos que Valentino puede ser el único representante de aquella histórica cita porque Márquez ha helado Valencia ante su posible ausencia.

No aseguraba la semana pasada su presencia en suelo español Alberto Puig, que al ser preguntado sobre ello decía que “para Valencia tenía grandes expectativas porque es un circuito que le gusta y en el que ha ganado mucho, pero ya te digo hasta que no lo confirmemos con el médico no sabremos si va a poder correr allí”. Y tras la carrera de Portugal las dudas crecían, ya que el mismo Puig solo habló de cara a la última cita de las expectativas de Espargaró, Álex Márquez y Nakagami, comentando además sobre Marc que: “Marc tiene un problema que es malo para nosotros, pero sobre todo para el propio Marc”.