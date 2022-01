Marc Márquez intimida con una prueba de fuerza y Ducati duda

Más allá de los entrenamientos oficiales de Sepang, Malasia, para Francesco Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Marc Márquez, Jack Miller, Joan Mir y compañía la verdadera fecha límite, la que marca los plazos y los estados de forma es el próximo 6 de marzo, día del comienzo del Mundial 2022. El circuito de Losail dará el pistoletazo de salida a la temporada y Marc Márquez impulsa sus opciones de llegar a pleno rendimiento a tal fecha, y lo hace con una nueva puesta a punto sobre el asfalto, mientras por primera vez Ducati duda.

En Borgo Panigale han recibido un pequeño revés con el positivo por Covid-19 de Jack Miller a 7 días de la presentación del equipo italiano y a escasamente dos semanas de los test malasios. No obstante, el mismo piloto australiano se encargaba en sus redes de tranquilizar a sus aficionados: “me encuentro aún en casa, en Australia, tras dar positivo por coronavirus. Eso hace que no se me permita viajar, circunstancia que provocará que me pierda la presentación del equipo. Al margen de eso me encuentro bien, no tengo ningún síntoma y sigo con mi preparación aquí”, dijo.

Es cierto que se ha especulado con que el contratiempo del oceánico posponga la cita programada de Ducati, aunque no hay confirmación de tal cosa. De la que sí la tenemos certezas es del estado de forma cada vez más intimidante de Márquez, que tras probarse en Portimao, Portugal, con la RC213V-S, ahora se ha marchado al circuito de Aragón, en Motorland, para rodar con una Honda CBR600rr, donde Motorsport se atreve a pronosticar que la intención de Márquez no es otra llegar a la cita del 6 marzo en plenitud de facultades.

El mismo medio ya recalcaba en esta línea de preparación del 93 sus palabras en suelo luso: “Nos quedan dos semanas para que empiecen los test en Sepang, así que aprovecharé para intensificar mi preparación física y entrenar en moto”. Recordemos que marzo acogerá dos citas, la citada de suelo catarí y la de Mandalika, en Indonesia, el 20 de marzo; mientras que Argentina (termas) y COTA, en Las Américas, serán los compromisos de abril del Mundial más largo de la historia.