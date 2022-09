Marc Márquez muestra signos de recuperación: Fabio Quartararo tiembla

Marc Márquez todavía está lejos de estar al 100%. Sin embargo, a falta de poco más de un mes para que la competición de Moto GP termine, cada carrera que el piloto español consiga terminar con buenas sensaciones será una gran noticia para él y su equipo, Honda. No lo será, sin embargo, para sus rivales, especialmente Fabio Quartararo que ha sido el que más se ha aprovechado de la ausencia de Marc Márquez para liderar la clasificación de Moto GP.

Sea como sea, el objetivo del piloto catalán de recuperar poco a poco las sensaciones con la moto se va cumpliendo y encarará el domingo de carrera en Motegi con una magnífica pole en la carrera del sábado, superando por mucho la sexta posición conseguida en los libres del viernes, en los que se quedó a una décima y media del mejor tiempo, conseguido por el australiano Jack Miller. Un resultado formidable, desde luego, si se tiene en cuenta que Marc Márquez regresó a una moto la semana pasada, en el GP de Aragón, después de tres meses de baja.

Al término de la sesión preparatoria de viernes, Márquez habló para las cámaras de DAZN y afirmó que su objetivo era conseguir una buena posición: “Mi objetivo es estar entre los diez primeros y he salido convencido a trabajar solo durante la sesión. Las sensaciones han sido buenas desde el principio, aunque la carrera se hará larga para mi hombro”, recalcó.

En relación con lo que espera de cara a la jornada de sábado, el catalán confirmó que las expectativas de su equipo son que pueda haber lluvia: “Todo apunta a que lloverá, así que era un entreno muy importante. Si llueve, esta sesión nos habrá sido útil como referencia”.

Finalmente, en cuanto a sus sensaciones personales, Marc Márquez confirmó que ve una progresión, algo que, desde luego, debe asustar a su máximo rival, Fabio Quartararo: “Me he sentido mucho mejor de lo esperado, sobre todo a nivel de pilotaje. Sé que para hacer muchas vueltas seguidas todavía estoy lejos, pero lo importante es que ahora estoy bien cuatro o cinco vueltas. Lo otro tiene que ir llegando. He arriesgado para hacer sexto, pero en carrera me va a costar mantener este ritmo”, finalizó.