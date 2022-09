¡Crisis en Honda! Álex Márquez carga contra su equipo: “Es frustrante”

Pronto se acercará el final de la temporada del mundial de MotoGP. En poco menos de dos meses, varios pilotos dejarán sus equipos actuales. Es el caso del menor de los hermanos Márquez, Álex, que dejará de ser piloto de Honda tras una trayectoria breve en el equipo japonés: apenas estuvo un año en el equipo oficial y otros dos en su equipo satélite LCR.

Ante este proceso en el que algunos pilotos, como Álex Márquez, cambiarán de equipos en muy pocos meses, muchas de las formaciones optan por minimizar sus esfuerzos con ellos. Algo que, el menor de los hermanos Márquez denuncia.

Durante el GP de Aragón, Álex Márquez tuvo la gran noticia de volver a ver a su hermano Marc de nuevo sobre el asfalto. Sin embargo, esa fue la única noticia positiva que tuvo el piloto catalán, ya que en los entrenamientos libres del pasado viernes terminó en la posición 18º.

Al término de los libres, Álex Márquez fue preguntado sobre si el hecho de que su hermano fuera la Honda más rápida nada más reaparecer de su lesión era frustrante para el resto de los pilotos del equipo. Tajante, el catalán cargó duramente contra la formación japonesa: “Frustrante es no tener el apoyo que me gustaría por parte de Honda. Esa es la verdad”, atizó.

Además, Álex quiso valorar la vuelta de su hermano, Marc: “Le he visto bien, como esperaba. Viendo cómo estaba en Misano, un circuito que se le da bien, pero no es de sus preferidos, aquí ya me esperaba que estuviera a este nivel. También hemos visto que está probando cosas y que parece que funcionan, lo que es una buena señal para ellos”, afirmó.

El piloto de Honda también valoró su actuación personal: “Por la tarde mejoró el agarre y estuvimos mejor que por la mañana. Por lo que sea el setup de base que teníamos no ha funcionado como preveíamos. Venimos de Misano, donde había mucho agarre, y aquí nos ha costado. Estamos lejos, intentaremos cuadrar un poco con otros pilotos Honda donde nos falta, pero de aquí a final de año nos costará compararnos con Marc y Nakagami porque llevarán cosas diferentes”, finalizó.