Marc Márquez no es el único regreso, Valentino Rossi está aquí

El regreso a las pistas, y cada vez en mejor forma, de Marc Márquez es siempre una incógnita y a la vez una incertidumbre para el resto de aspirantes al título. Saben bien que el español es un verso libre al que hay que distanciar cuanto antes en la clasificación. Pero su regreso y puesta a punto no es la única grata sorpresa para los mitómanos de MotoGP, ya que Valentino Rossi, el que fuera enemigo irreconciliable del 93 del ala dorada, también apunta nuevo renglón en el mundo de las dos ruedas.

Il Dottore ha querido dejar huella cobre su dilatadísima experiencia, amén de los innumerables éxitos cosechados, en el Campeonato del Mundo de Motociclismo y lo ha hecho a través del periodista y ex piloto de MotoGP, Mat Oxley. Así, todos los grandes fanáticos de las motos en general y de The Doctor en particular pueden ver ya cuál es el resultado de 'Valentino Rossi: All His Races', el recorrido definitivo por la carrera de la leyenda. Con ello, quizá cueste menos así dejar ir al que ha sido el más grande campeón moderno de la categoría reina.

Pero regresando a esa sensación que deja el español de Honda entre el resto de protagonistas sobre el asfalto y sobre las mismas palabras del piloto de Honda, que os dejamos reflejadas en Don Balón Motor, en base a su positiva evolución, Pedro Acosta, de KTM, ha sido claro al respecto: “ha dejado claro que ha vuelto”, unas declaraciones del joven piloto que quedaron encuadradas dentro de la gala de la Real Federación Motociclista Española.



Aprilia, a punto

Otra de las gratas sorpresas del motociclismo español en este arranque de pretemporada ha sido, hasta la fecha, Aleix Espargaró, que pese a sus buenos resultados en los test oficiales advertía acerca de que “parece que los neumáticos Michelin cambiarán mucho para el Gran Premio”, comentó a Crash. Como ven, prudencia. Peo como toda vez que Aprilia ha gozado de grandes prestaciones en este inicio, Maverick Viñales ha sido preguntado acerca de la posibilidad de ganar una carrera con una tercera marca, superando al mismo Rossi y Jorge Lorenzo, a lo que respondió al mismo medio que “sería un sueño ganar con tres fabricantes, creo que sería el único en hacerlo”.