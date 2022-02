Marc Márquez no se corta, aviso para Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo

Hace pocas fechas cualquier cosa que no hubiera sido ver delante y con cierta ventaja a Ducati y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia hubiera sido una utopía, por eso en Borgo Panigale, pese a que sus sensaciones son muy positivas (con el italiano, claro, ya que Jack Miller volvió a defraudar), están con la mosca detrás del oído, ya que no esperaban un paso al frente tan potente de Honda. Pero Pol Espargaró ya ha demostrado que puede ganar, lo que unido a las palabras y sensaciones del Marc Márquez ponen en alerta máxima Ducati y, como no, a Yamaha.

A estas alturas, quizá quien peor afronte el inicio del curso de las tres candidatas a todo sea precisamente la actual campeona, la Yamaha a Fabio Quartararo, que tocó a arrebato en el tramo final de los últimos entrenamientos de Mandalika pero se quedó con un mal sabor de boca frente a sus rivales. Y el francés no se cortó a la hora de tener un micrófono delante: “No estoy satisfecho con el motor, lo digo desde hace tiempo. Ya no sé dónde podemos ganar algo”, dijo.

El salto adelante lo dio Espargaró, el mejor durante los test, pero en suma Honda, que fue el único equipo que se va con todos los deberes hechos al 6 de marzo, en Qatar. Sin ir más lejos, Marc Márquez, que tiene un margen de mejora enorme, ya se ve con fuerza y ganas de luchar por los triunfos de carrera, aunque hable con prudencia. “Nunca se sabe, quiero decir que es cierto que hoy fui rápido”, respondió con respecto a sus opciones de ganar en la primera cita de la temporada.

“Probé diferentes aerodinámicas y se acercaba al tiempo de vuelta. Probé diferentes neumáticos, y se acercaba al tiempo de vuelta. El potencial está ahí. Quiero volver a confirmar este sentimiento en Qatar, pero es una gran diferencia entre Malasia y aquí”, comentó el pasado viernes. Quien también apunta maneras es Suzuki, que se ha quitado la presión de encima y aspira a cotas altas. Alex Rins era claro al respecto: “no es fácil poner más caballos y tener la misma respuesta al dar gas. El objetivo en Qatar es el podio”.