Marc Márquez y Espargaró ya saben qué proponen Quartararo y Bagnaia

Sí, nadie puede negar en Honda que los secretos guardados, y revelados, y la preparación de la revolucionaria RC213V ha tenido en Mandalika un paso al frente que confirma la buena línea que está llevando a cabo el equipo más laureado del paddock, algo que incluye tanto a la evolución de Marc Márquez como a un sorprendente Pol Espargaró. Por eso y por sus respectivas sensaciones, Fabio Quartararo y Francesco Pecco Bagnaia ya fijan sus estrategias y objetivos de cara a la cita de marzo.

Qatar marcará el primer punto de unión entre lo que cada moto y sus respectivos pilotos han podido ofrecer hasta la fecha y de lo que son capaces realmente en este arranque del Campeonato del Mundo de MotoGP, uno que se prevé de los más disputados de los últimos años, y sin embargo antes de ello ya podemos ir esbozando cómo pueden llegar los máximos favoritos. Ayer os contábamos en Don Balón Motor cuáles era las sensaciones de Marc Márquez tras la cita de Indonesia; ahora haremos lo propio con los vigentes campeón y subcampeón del mundo.

Con respecto al piloto galo, puede decirse que es tan indescifrable para sus adversarios como tenaz consigo mismo y la firma nipona; es más, de Indonesia bien podría haberse llevado Quartararo tanto buenas como malas sensaciones. Cuando hablaba de su prueba con el neumático trasero, el francés decía que “fue una pesadilla de simulación de carrera”, pero cuando se trataba de sacar conclusiones, afirmaba que “estoy muy contento con el ritmo, en realidad. Creo que nuestro ritmo es fuerte. Por eso creo que dimos un buen paso”. El mismo mandamás del equipo, Massimo Meregalli, afirmaba en Crash que “estamos impresionados con el ritmo de carrera de Fabio y su tiempo”.

Por su parte Bagnaia habló sobre las gratas sensaciones con la GP22 y de que “creo que en Qatar empezaremos bien”. Con respecto a sus expectativas, el italiano fijó su estrategia para esta temporada, al menos en el inicio de la misma, la cual pasa por quitarse presión: “me siento muy bien, pero estoy seguro de que no soy el único (favorito). Hay muchos. Para mí, no soy el favorito porque no gané el año pasado, ganó Fabio”, comentó en el medio.