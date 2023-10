Marc Márquez no se corta, sus opciones de ganar en 2024 con Gresini: Jorge Martín cambia el Mundial

Moto GP está viviendo unos últimos días de locura después de la salida de Marc Márquez de Honda y su fichaje por Gresini, a lo que hay que sumarle la victoria al sprint de Jorge Martín que le coloca como líder del Mundial.

El piloto de Cervera ya ha explicado que el cambio por el que ha apostado lo hace buscando volver a disfrutar encima de la moto, algo que lleva tiempo sin hacer entre lesiones y resultados mediocres. El campeón del mundo no ha esperado más, y pese a tener un año más de contrato, decidió acabar con su vinculación con la marca japonesa.

No ha sido una decisión nada fácil para el catalán, que siempre se ha sentido muy a gusto dentro del equipo que había formado junto a mecánicos e ingenieros, por eso los cambios de opinión eran constantes en los últimos meses según ha explicado él mismo. Salir de tu zona de confort no es nada sencillo, y más cuando has ganado mucho en un lugar.

Paciencia en 2024

“La moto estará lista, pero antes de probar la moto, sería un error decir que voy a ganar o voy a intentar ganar en 2024. Llevo dos años sin ganar una carrera, he hecho dos podios en dos años”, decía en declaraciones a DAZN en las que quería mostrarse cauto antes de fijar un objetivo ambicioso con Gresini. Todos sabemos que el ex de Honda ha tomado esta decisión con el objetivo de volver a ser competitivo y disfrutar encima de la moto, pero la humildad suele ser lo mejor en este tipo de procesos de aprendizaje y adaptación.

“Llevo 11 años pilotando en el mismo estilo de moto, tendré que adaptarme a muchas cosas. El resto van rápidos, Pecco, Martín, Bezzecchi… pero mi objetivo principal es divertirme, si no me divierto ya puede haber moto, equipo, patrocinadores, lo que quieras, que no van a salir los resultados”, explicaba durante la charla.

Vuelco al Mundial

La victoria de Jorge Martín en la carrera al sprint en Indonesia y el octavo puesto de Pecco Bagnaia permiten al español colocarse como líder del campeonato con siete puntos de ventaja sobre el italiano. Algo inesperado que ni siquiera el vencedor esperaba, como ha explicado en declaraciones posteriores al triunfo.