Marc Márquez protagoniza el mayor golpe a Honda y pondrá en jaque a Luca Marini y a Joan Mir

Cuando hablamos del nivel de relevancia de Marc Márquez dentro del universo de Moto GP no se trata únicamente de su nivel de pilotaje y su capacidad de ganar carreras, sean cuales sean las dificultades, sino también de su facultad para hacer mejores a sus equipos en todos los aspectos posibles, desde lo meramente deportivo y de rendimiento de la misma moto, hasta a nivel económico, atrayendo todo tipo de patrocinios capaces de financiar y reportar el máximo de beneficios para el equipo. En este sentido, tal es el nivel de influencia del catalán, que ha llegado a afectar a la relación entre Repsol y Honda.

‘No Márquez no party’

La realidad es que sin la presencia del mayor de los Márquez en el equipo, Honda pierde mucho atractivo comercial, hecho que provocó la inclusión de una cláusula que permitía a Repsol, reducir su nivel de patrocinio si Marc abandonaba el equipo, hecho que, tras suceder ha provocado dicha reducción.

Ante esta situación, el cambio no será solamente estético, sino que también será económico, pues con menos visibilidad, el precio será menor, un cambio que, tratándose el máximo patrocinador del equipo, sí que puede tener efectos muy importantes sobre el desarrollo de la moto, el cual será crítico a lo largo de esta temporada, donde las concesiones hacen que las inversiones en mejorar la moto sea especialmente relevantes.

Palo a Marini y a Mir

Con esto, el golpe es doble para Joan Mir y Luca Marini. Y es que, pese a la llegada del hermano pequeño de Valentino Rossi, no ha sido suficiente para convencer a la famosa marca de carburantes, de seguir teniendo una presencia importante en el diseño visual de la moto. En este sentido, además del evidente golpe a la moral de ambos pilotos, también puede acabar teniendo efectos deportivos, pues sin una economía fuerte, no hay tantas mejoras, de modo que, si Honda no es capaz de tapar el agujero, puede haber problemas para que lleguen las mejoras que se esperan.

Así pues, el golpe de la salida de Marc Márquez pega todavía más fuerte en la marca del ala dorada, donde ya no solamente han perdido en lo deportivo, sino que también en lo económico.