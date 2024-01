Martín atiza, Bastianini responde ninguneado a Marc Márquez y Ducati le advierte a él y a Bagnaia

Jorge Martín ha ido metiendo presión a un decepcionante Enea Bastianini tanto dentro de la pista, con sus resultados en 2023, como fuera de ella, prueba de ello fueron sus palabras recientes. Sin embargo, el italiano, a las puertas de una nueva temporada, ha respondido, de paso también marcando territorio con la llegada de un Marc Márquez al que ha ninguneado, como ya hiciera en el pasado, y eso que Ducati ha advertido tanto al de Rímini como a Bagnaia.

Expectativas y distancia con los españoles

Así como Martín no solo no ha ocultado sino que ha incentivado la competencia contra Bastianini, asegurando además que Ducati no eligió al piloto que más lo merecía, el italiano da un paso atrás y no se fija grandes metas en la 2024 pese a tener la mejor moto, la misma que Bagnaia. En el Corriere della Sera comentó que “no sé si este año podré competir por el título, pero al menos podré disfrutar”. Con todo, no es lo más llamativo que dijo.

Y es que a más de uno le ha llamado la atención que al ser preguntado por sus referentes cuando era pequeño excluyera de ellos a Márquez: “Valentino Rossi, Casey Stoner, Andrea Dovizioso. En las distintas etapas de mi crecimiento intenté inspirarme en los mejores”, aseguró. Resulta curioso el dato dado lo que ha ganado el 93, sobre el que sí tuvo ciertas palabras, aunque distantes: “el nivel de los pilotos de Ducati es muy alto, así que no sé si marcará la diferencia respecto a nosotros, pero verle sobre nuestra moto será interesante”.

La frialdad de Bastianini con Márquez o incluso Martín no es nueva, sin embargo en Ducati ya se protegen ante la posibilidad de que el ocho veces campeón del mundo sea rápido, como parece que hace el compañero de Pecco, incluso hasta el límite de estar peleando con el número 1 de rojo. Por eso el mandamás Gigi Dall’Igna aseguró en Motorsport “que alguien gane el Mundial con un prototipo del año anterior no fue nunca un problema. Eso ya ha sucedido antes con motos que gestionaba yo”. Suponemos que la competición pondrá a cada uno en su sitio y luego Ducati se inclinará por los mejores.