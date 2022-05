Marc Márquez se ha planteado dejar Moto GP

Marc Márquez lleva dos años para olvidar, los peores de su carrera como piloto de Moto GP. El de Cervera cuenta por varias las operaciones de hombro, a lo que hay que sumar una lesión en el brazo derecho por su caída en el Gran Premio de España de 2020. A todo esto hay que añadir alguna que otra recaída y sus problemas de visión, los cuales han hecho que no pueda empezar la vigente con normalidad.

De nuevo sobre su Honda y en los circuiros, Marc Márquez se ha confesado en una íntima entrevista con L'Équipe.

"Hubo momentos en los que pensé en dejarlo. Pero no definitivamente, digamos que en forma de un largo paréntesis. Lo pensé el año pasado cuando me costó volver en primavera, y este año también después de aquella caída en Mandalika que me despertó el problema de visión... Pero me di cuenta de que si lo hacía, nunca podría volver tan bien como antes. Mi hombro y mi brazo derecho no son los mismos, pero están bien para pilotar correctamente. Lo demostré el año pasado en algunas carreras durante la segunda parte del campeonato. Es cierto que físicamente ya no soy el mismo, pero mi nivel sigue siendo aceptable", afirmó Márquez.

"Hay muchos ejemplos. En todos los deportes, cuando un campeón para un año, nunca vuelve a ser el mismo. Así que como la motivación sigue ahí, continúo. Es difícil, pero sigo adelante. Después, hay que ser realista sobre los objetivos que se pueden alcanzar", continuó diciendo el piloto español.

"Hasta 2019 lo que me mantenía era el deseo de ganar. A pesar de las caídas y las lesiones, ir a por la victoria me motivó. Hoy, es un poco diferente. Lo que me motiva es más bien el reto de encontrar una manera de ir rápido y de rendir bien. Si no aceptara el riesgo, no podría ir rápido, y el día que no acepte el riesgo, acabaré con mi carrera", concluyó diciendo Márquez.

Más allá de los problemas del piloto, la moto de Honda tampoco está rindiendo cómo se esperaba. El próximo Gran Premio de Francia, en el icónico circuito de Le Mans, servirá para comprobar si ya podemos ver al renovado Marc Márquez, ya que como él mismo ha dicho, el ocho veces campeón del mundo no volverá a verse.