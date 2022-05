Marc Márquez vuelve a poner a Valentino Rossi entre él y su futuro

Sin victorias, ni siquiera en su gran premio fetiche, como fue y es el de Las Américas; tras perderse dos carreras esta temporada, y a 45 puntos del líder del Mundial que esta vez sí es uno de los grandes favoritos al título, Fabio Quartararo, Marc Márquez está probando su Honda para tratar de dar un giro a un Mundial que se le ha complicado nada más empezar y en Le Mans se le puede poner muy difícil si no empieza a sacar resultados, pero sobre todo sensaciones ¿Y en medio? Pues de nuevo Valentino Rossi.

Lo de Marc Márquez y Rossi, lejos de ser ya por derecho propio uno de los grandes duelos de la historia del deporte, siempre va a ser recurrente, al menos hasta que el de Cervera gane su noveno título mundial o se retire sin lograrlo. Ambos son dos de los grandes de siempre, los más grandes en Moto GP y para Márquez no supone un problema nombrar a Il Dottore como objetivo en su palmarés, pero también como modelo a seguir.

Sobre ello habló con el diario AS, donde dejó claro que “tuve el privilegio (en 2013) de aprender de pilotos como Rossi, Lorenzo o Pedrosa”, comentaba, certificando que los tiempos han cambiado: “en la actualidad es al revés. Veo cómo suben los jóvenes y cómo hacen cosas nuevas. Los veteranos también aprendemos de ellos”, añadía. Ahora bien, nada que entronque entre el de Cervera y The Doctor puede distanciarse de sus duelos sobre la pista y su proyección histórica: “el tiempo y la cabeza dirán si soy capaz de alargar tanto mi carrera como Rossi. Mucho depende de la mente, pero también de la situación de cada momento, de las lesiones, de tener un buen equipo médico a tu alrededor o de la motivación, son muchos factores”.

Con respecto al presente campeonato, que es el que le ocupa, dejaba claro que no está obsesionado, más si cabe ante tanta lesión, porque sabe que tiene presión, como siempre, aunque “diferente porque todo el mundo espera que vuelva, pero no hay que tener prisas. Muchas cosas no se pueden contar y lo tienes que asumir y gestionar, hay que ir poco a poco. En poco menos de una semana tendrá en el Autódromo de Bugatti una nueva oportunidad de mejorar en el Gran Premio de Francia.