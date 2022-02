Marc Márquez sentencia la última duda de Honda: aviso contra Joan Mir

La mejor noticia posible para Honda HRC en los test de pretemporada en Sepang ha sido volver a ver a Marc Márquez subirse a una moto de la categoría reina, además de las declaraciones del propio piloto español asegurando que su recuperación ha sido un completo éxito y está preparado para volver a lo más alto. El de Cervera ha admitido que tenía dudas sobre su presencia en Malasia al haberse recuperado hace tan solo unas semanas de sus problemas de visión, dado que no había recibido el alta médica hasta el pasado mes de enero. El ocho veces campeón del mundo se perdió las últimas dos carreras de la temporada pasada por esta problemática, por lo que su regreso ha sido complicado ante la falta de entrenamientos, a pesar de que los resultados han sido extremadamente positivos tanto para Honda como para Marc que ya señalan al título como su gran objetivo este curso frente a Yamaha y Ducati.

El primero que se ha sorprendido a sí mismo con sus buenas sensaciones sobre la moto ha sido el propio Márquez, el cual ha reconocido que los médicos le habían llegado a plantear incluso la posibilidad de tener que retirarse por sus problemas de visión. El catalán ha asegurado que durante los test se encontró completamente recuperado, aunque todavía le faltan kilómetros para recuperar la forma física: “Hace dos semanas mi objetivo no era el campeonato porque todavía estaba lesionado e incluso no estaba entrenando. Entonces todo estuvo bien en Malasia. Necesito más vueltas y necesito sentirme más fresco sobre la moto porque, especialmente el segundo día, me sentí cansado” confesó el piloto de Honda.

Con este gran discurso sobre los avances de la moto de Honda para esta temporada y las buenas sensaciones de Márquez, desde el box están mandando una respuesta de forma indirecta a las últimas palabras del excampeón de MotoGP, Joan Mir, tras asegurar que Marc no sería una de sus grandes amenazas en la lucha por el campeonato en 2022. El de Suzuki nunca ha terminado de contar con una gran relación con Márquez, por lo que se espera que este curso vuelvan a saltar chipas entre ambos sobre el asfalto si los dos consiguen estar entre los mejores.

Por último, Marc Márquez fue preguntado también acerca de la recuperación de su hombro derecho, lesión con la que comenzó toda su pesadilla. El propio jefe de Honda HRC, Alberto Puig, ha reconocido que no esperan que el hombro derecho de Márquez vuelva a estar al 100% esta temporada; a lo que el propio Marc ha contestado que continúa trabajando para manejar mejor sus molestias esta temporada, cambiando sus métodos de recuperación y planificación de las carreras. La candidatura de Marc Márquez y Honda vuelve a estar sobre la mesa para 2022, con Aprillia hasta el momento como gran sorpresa tras los primeros test de MotoGP.