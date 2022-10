Marc Márquez va con una ventaja inesperada a Phillip Island

Mientras no se demuestre lo contrario, el favorito al título mundial de Moto GP en 2022 es Fabio Quartararo, por varios motivos. El primero es porque es líder, y después porque ha sabido en otras ocasiones delicadas salir a flote. Unido a ello, es el vigente campeón y eso le favorece. No es lo único, al parecer la supuesta ventaja con la que va Marc Márquez a Phillip Island no esconde más que un descontento interno, en Honda, como le sucede a Bagnaia, que posee elementos perjuicios en Ducati.

Dicho de otra forma, ¿alguien puede asegurarle a Francesco Pecco Bagnaia que Enea Bastianini, con opciones de ser campeón, pocas, pero las tiene, no va a atacarle? ¿Y Jorge Martín? ¿Y Jack Miller? Así, al menos Quartararo no tiene enemigos de puertas adentro en Yamaha. Hay que decir que tampoco los tiene un Aleix Espargaró que llega a las tres últimas citas con las opciones intactas de ganar el campeonato: tiene una desventaja de 20 puntos con el francés; de 18 con el italiano: ni que decir tiene que una caída de ambos puede ponerle en la senda triunfal.

Como decimos, en Yamaha no hay elementos que impidan volcar todos sus esfuerzos en su campeón, pero eso es justo lo que está generando problemas en Honda, que viaja a Australia, al Animoca Brands Australian Motorcycle Grand Prix, con la permanente sospecha de que los japoneses se centran exclusivamente en el bienestar de Márquez, como asegura un Pol Espargaró que no oculta su descontento con la firma nipona, con la que acabará vinculación al término del campeonato.

“Ha sido muy difícil, desde que llegó a Misano (Marc) ves que todo el mundo ha vuelto a trabajar”, decía Espargaró en Motorsport, para continuar diciendo que “como me voy, todos saben que no hay esa motivación para mejorar, tengo lo que tengo y necesito seguir. No viene nada y sé que voy a seguir luchando, nadie está ayudando en esta situación. Entonces, es difícil”, concluyó el compañero de Márquez en el equipo nipón. La tensión es evidente.

Pol Espargaró es decimoséptimo y apenas ha acumulado nueve puntos en las últimas diez carreras, para un total de 49; Márquez le saca 35 y no ha corrido en ocho granes premios.