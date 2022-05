Quartararo se encuentra un incendio en Yamaha y Bagnaia otro en Ducati

Dejando por el momento a un lado el anuncio de la marcha de Suzuki, que ha dejado en shock el campeonato, y los problemas, ya realidades, de Honda, así como si la mejoría de Marc Márquez le va a servir para luchar por un título que se le está complicando mucho, hay que hablar de sendos incendios en las sedes de las dos marcas llamadas ahora mismo a disputarse el título, como son Yamaha y Ducati.

Sobre la primera, la firma nipona, más que en sí del equipo podemos hablar de Fabio Quartararo y su liderazgo en el Mundial, que últimamente se ha visto favorecido en Portugal y España con una victoria y un segundo puesto, el de Jerez. Y es que si bien el francés vuelve a ser el gran favorito al cetro planetario, en su equipo como tal hay más dudas que saltan a la vista desde algunos de sus compañeros; el último Andrea Dovizioso.

Dovi ha sido cristalino al referirse a su decepción con Yamaha por Quartararo en relación a las mejoras que ha pedido y que su equipo no escucha: “Hice todas las pruebas de puesta a punto posibles en términos de peso y longitudes. Cuando no puedes condicionar el agarre tienes que tocar las cosas grandes e importantes, sobre las cuales ya he expresado mi opinión, pero aún no he recibido ninguna respuesta. Con razón están centrados en hacer feliz a Fabio, dado que están luchando por el título. Por lo tanto, no están poniendo toda su energía en cosas que Quartararo no considera prioritarias. Y puedo entenderlo”, dijo en GPOne.com. Como ven, no todo es oro en casa del mejor (por ahora).

Podría decirse que para Ducati la victoria de Francesco Pecco Bagnaia, su gran baza para el Mundial, en el Gran Premio de España fue un alivio y un acicate, que le permite a la fábrica de Borgo Panigale trabajar su materia prima, sin embargo es posible que alguna de esta, del máximo valor, se les caiga de sus planes. Massimo Matteoni le comentaba a MotoSan lo que opina de Enea Bastianini: “Ahora tiene otras cosas en la cabeza, ya está pensando en 2023 y es posible que ya no esté con Ducati, por las voces que se escuchan en el paddock”. ¿Se irá el joven piloto?