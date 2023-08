Marc Márquez y la competencia de un campeón del Mundo: Honda sube la apuesta

Yamaha teme que una de sus grandes rivales en el Mundial de MotoGP le quite a su estrella, el campeón del Mundo de 2021 y subcampeón en 2022, Fabio Quartararo. Eso afirma su director general en una entrevista que ha concedido a ‘GPOne.com’.

El piloto francés está cansado de las promesas verbales incumplidos de la compañía asiática y ha dejado bien claro que su vinculación con ella termina dentro de un mes con un test de velocidad en Misano. Necesita ver los progresos que le permitan luchar por campeonatos, algo que ha dejado de ser habitual en las últimas temporadas y que han terminado provocando duras declaraciones: "Yamaha lleva tres años prometiéndome cosas en un documento 'pdf' de diez páginas, de las que luego no se cumplen nueve y media. Este año no quise ver ese 'PDF'. No quiero ver cosas escritas, lo que quiero ver es la moto de Misano, porque esa será, al 95%, la que correrá en 2024. Allí se verá si Yamaha realmente me quiere para el futuro. Yamaha es la prioridad porque es la marca que me trajo a MotoGP. Confío en Yamaha y le di una oportunidad, pero no habrá una segunda".

Quartararo continuó desahogándose con ‘Motorsport.com’: "Ahora me siento mucho más libre. Tengo en casa a la gente que se ocupa de la parte jurídica y de la parte económica. Yo sé lo que quiero, no quiero marear. Eso será muy importante con vistas a ver lo que Yamaha hace para el año que viene".

Honda está atenta

Lin Jarvis, director general de Yamaha, conoce a la perfección la complicada situación en la que se encuentra por los problemas de rendimiento que está experimentando su moto y por eso teme lo que pueda ocurrir en el futuro con su campeón.

"No me gusta la palabra asustado. Soy consciente y uno de los riesgos viene de Honda, porque Honda querrá un piloto top y Fabio lo es. Para mantenerlo tendremos que tener una moto competitiva. Tenemos que demostrar con hechos que estamos centrados en conseguir lo mejor", ha dicho Jarvis en la web de ‘GPOne.com’.