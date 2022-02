Casey Stoner se alía con Marc Márquez, incendio contra Valentino Rossi

Que Valentino Rossi ha sido uno de los grandes del motociclismo es una aseveración que no admite discusión, pero que su legado sigue presente, incluso justo ahora que un nuevo Mundial está a un paso de echar a rodar, es también un hecho incontestable. Es más, para bien o para mal, puede decirse que por varios motivos vuelve a estar en el centro de todas las miradas, sobre todo porque Casey Stoner ha opinado al respecto del italiano, aliándose totalmente con Marc Márquez en sus continuas disputas.

El que fuera campeón del mundo de Moto GP ha sido preguntado por los límites de Valentino y por su ausencia, y en cierta forma su respuesta deja en mucho mejor lugar al español que al italiano, dos enemigos irreconciliables dentro y fuera de la pista. El oceánico quiso dejar las claves que, para él, impidieron al italiano ser el mejor de siempre, si no lo es ya, en la categoría reina de Moto GP o al menos serlo con mucho más margen sobre el resto.

“Valentino definitivamente era un buen tipo. Fue amable conmigo antes de que yo fuera su oponente, pero cuando me convertí en un adversario, encendió el interruptor y me convirtió en uno de sus enemigos", comentaba en el post Gypsy Tales, donde el de Southport fue más allá. Stoner contó como fans The Doctor trataron en una ocasión de provocar su caída y como el 46 no hizo nada al respecto.

Pero no solo eso, el bicampeón del mundo australiano tomó partido en la batalla Marc-Valentino, adjudicando que "nos hizo enemigos a mí y a Marc innecesariamente. No debería haber hecho eso”, sentenció, señalando que “eso es lo peor que puedes hacer, porque esas personas querrán asegurarse de que no tengas éxito. Esas personas no querrán que seas el centro de atención”, advirtió Stoner. En lo que respecta a su relación personal con Valentino en pista, dijo que “podríamos habernos respetado el uno al otro. Yo lo respetaba a él, pero él no me respetó a mí”