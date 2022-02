Obstáculo de Honda a Márquez, Bagnaia pasa factura a Ducati con Miller

Decían en Ducati justo antes de su presentación oficial para esta nueva temporada que la firma italiana no tenía un piloto favorito de cara a la temporada que ya ha arrancado, pero en la práctica esto no solo no es cierto, sino que la apuesta en firme de Ducati por Francesco Pecco Bagnaia, que renovó hasta 2024, deja en el alambre al hasta ahora decepcionante Jack Miller. Esta predilección por un protagonista no ocurre en Honda, al menos no de forma tan descarada, donde la nueva configuración de la moto favorece a Pol Espargaró incluso por delante de Marc Márquez.

Es más, el mismo compañero del ocho veces campeón del mundo en el equipo japonés ha resaltado este hecho en unas declaraciones vertidas en Motorsport, donde deja claro que está feliz con la posibilidad que le brinda su equipo “Creo que con esta moto podré demostrar todo mi potencial. El principal objetivo fue ese: construir una moto con la que encontrarme a gusto”, comentaba el piloto del ala dorada.

El ex de KTM aseguraba además que, “todos los pilotos de Honda, yo, sobre todo, nos quejamos el año pasado de esa falta de agarre del tren trasero. Mi estilo de pilotaje se basa en ello, y por eso me quejaba tanto. Finalmente, Honda me ha dado lo que pedía, de modo que ahora me toca a mí”, decía. A decir verdad, las cosas le están saliendo a pedir de boca, cosa que está por ver con Márquez, el cual en Mandalika dijo sobre la nueva configuración trasera que “hay una moto nueva en Honda, con un cambio muy grande, que, de entrada, para mi pilotaje, no me acababa de gustar”, aseguraba en la prueba, concretando, eso sí, que “estoy feliz porque nos vamos del test de Mandalika con el trabajo hecho”.



Miller, en el alambre

La renovación de Bagnaia, unido al rendimiento intermitente de Jack Miller la temporada pasada y las malas sensaciones en el inicio de esta, hacen del australiano carne de salida de la firma transalpina en la campaña 2023, donde, afirma Motorsport, en Ducati se piensa en Jorge Martín como la apuesta junto al italiano. Johann Zarco, Enea Bastianini y Luca Marini son los otros pilotos que optan a quitarle su posición de privilegio al oceánico, cuyas posibilidades pasan por revertir cuanto antes con resultados su situación deportiva actual.