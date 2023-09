Vuelco al Mundial de MotoGP: Ni Marc Márquez ni Jorge Martín celebrarán el giro de guion en Montmeló

El Gran Premio de Montmeló no apuntaba a ser una carrera que cambiara en demasía el estado del Mundial de MotoGP, especialmente, tras una sesión de clasificación donde Pecco Bagnaia demostró su superioridad con una nueva pole position. Sin embargo, una fatídica primera vuelta ha dejado al vigente campeón del mundo en grave peligro tras una caída que podría tener graves consecuencias sobre el devenir de este Mundial de MotoGP.

La mala suerte se desquita con Pecco

Tras una primera curva donde ha habido un accidente múltiple ocasionado por un error de cálculo de Enea Bastianini, su compañero en el equipo oficial de Ducati, Pecco Bagnaia seguía liderando con solvencia una carrera donde esperaba dominar de principio a fin. Sin embargo, en la entrada de la curva 3, el transalpino ha perdido el control de su moto y se ha ido al suelo, provocando así un nuevo accidente donde una moto le ha pasado por encima de su pierna.

Un impacto de este calibre, lo más normal es que deje una lesión de cierta gravedad sobre el hueso, pues estamos hablando de motos de más de 150 kilos rodando a una velocidad cercana a los 250 km/h en esa sección, todos los ingredientes para lesionar gravemente a un Pecco que podría haber dicho adiós al Mundial de una forma que nadie hubiera deseado. Ni sus más feroces rivales como Jorge Martín o Marc Márquez.

Por otro lado, cabe destacar la fortuna parcial, pues el impacto se produjo en una zona de no excesivo peligro, ya que fue en una pierna y no en otra parte más sensible del cuerpo de Pecco, que abandonó la pista consciente.

Así pues, de confirmarse la desafortunada lesión de Pecco, Jorge Martín partiría como gran favorito a un título mundial que sin el vigente campeón queda ciertamente descafeinado, especialmente por la forma en que podría acabar diciendo adiós a sus opciones de revalidar la corona que se ganó en 2022.