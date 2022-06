Quartararo sin tapujos: no se olvida de Márquez antes de Sachsenring

Este fin de semana se celebra el GP de Alemania en el circuito de Sachsenring, una carrera en la que desde su debut en la categoría reina siempre la ha ganado Marc Márquez. Venció incluso la temporada pasada cuando arrastraba dolores en el brazo que más tarde le obligaría a pasar por el quirófano por cuarta vez. El enrevesado trazado alemán guarda unas características peculiares para Márquez debido a su poca longitud y a sus muchas curvas.



En esta ocasión, la ausencia del español abre la puerta al líder del Mundial, el francés Fabio Quartararo a ganar en tierras teutonas. El de Yamaha tuvo palabras de admiración por lo logrado por Márquez según declaraciones recogidas por el portal web ‘motorsport.com’: “No, es lo mismo, al final Marc allí lo ha ganado todo, pero no motiva más, lo que motivaría es ganar con él en pista y esto nadie lo ha conseguido”. Todo dentro de una carrera donde, pese al respeto mostrado, todos los pilotos partirán con una motivación extra al no estar Márquez.



Por su parte, sobre las condiciones del circuito, Quartararo añadió: “Sachsenring es un circuito en el que el año pasado no fuimos mal, pero hay algunos puntos que me costaban mucho con nuestra moto, como ya pasó en 2019 (cuando se cayó en las primeras vueltas), y también 2021, pese a acabar en el podio. Ya veremos, pero seguramente no será una mala pista para nosotros”, concluye. Un piloto francés que el año pasado acabó tercero en Alemania por detrás de Márquez y de Miguel Oliveira.



Pero si algo está claro, es que Marc Márquez es el rey de este Gran Premio. Nada menos que desde 2010 en la categoría de 125 centímetros cúbicos ya empezó su reinado, desde entonces ininterrumpido hasta ahora, en dicha pista. Fue a partir de 2013 cuando ya lo hizo en Moto GP imponiéndose por delante de Cal Crutchlow y Valentino Rossi. El año pasado debido a la pandemia no se disputó el circuito, pero al año siguiente se alzó de nuevo con la victoria pese a su lesión en el brazo.