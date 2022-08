Márquez está solo: crece la preocupación, Honda, todavía más en crisis

Pese a que a estas alturas del campeonato ya se han movido muchos traspasos de cara al próximo Mundial, lo cierto es que todavía siguen quedando algunos asientos libres por asignar y que son la gran incógnita en MotoGP ahora mismo. Aún falta casi la mitad de las carreras por disputarse pero los pilotos no dudan en ir moviéndose con previsión para no quedarse rezagados y ya son muchos los que han encontrado nuevo acomodo. Sin embargo, hay uno que está muy cotizado y que ha sonado para ir a una de las escuderías potentes pero que no termina de cerrar la operación como es el caso de Joan Mir.

El piloto español ha salido en todas las quinielas y rumores como el próximo corredor de Repsol Honda Team. Dentro del circo ambulante que es MotoGP se da incluso por hecho su fichaje para pasar a ser el compañero de Marc Márquez en el siguiente Mundial de 2023 pero su situación sin embargo sigue siendo todavía indefinida, no hay aún nada oficial y hasta el propio protagonista se ha encargado de alimentar un poco más la incertidumbre con sus últimas declaraciones al ser preguntado acerca de esta incorporación.

Mir se va a quedar sin equipo al final de la presente temporada porque, como ya es sabido y no hay vuelta atrás, Suzuki va a desaparecer y va a dejar de competir en MotoGP. Por eso, el español necesita encontrar un nuevo equipo y Repsol Honda Team parecía el lugar más adecuado: “Prefiero no hablar de ello para que después no digan que por qué dije aquello, no me quiero ver en esa situación pero lo que sí puedo decir es que es muy importante hacer un anuncio oficial porque así todo el mundo dejará de hacerse estas preguntas”.

De sus declaraciones se desprende que Joan Mir se ha cansado de esperar y no le está sentando nada bien toda la incertidumbre que hay en torno a su futuro de cara a la temporada que viene. Por eso, quiere que Honda haga el anuncio cuanto antes para poder vivir con tranquilidad y poder decir que será el nuevo compañero de escudería de Marc Márquez.