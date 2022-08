Márquez se harta: dardo a Honda y rajada contra sus ‘haters’ en MotoGP

Marc Márquez hizo acto de presencia por primera vez desde su lesión en el ‘paddock’ de MotoGP. Lo hizo durante el Gran Premio de Austria y reconoció seguir en la idea de reaparecer antes de que concluya el Mundial, aunque si los doctores no lo estiman oportuno dicho regreso no se producirá. En una entrevista con los compañeros de ‘DAZN’, el de Cervera hizo un repaso a la actualidad en torno a su figura y dejó un recado para todos aquellos que no creen en él y en todo lo que ha sido capaz de hacer con la Honda. Precisamente, sobre estos últimos también dio su versión acerca del complicado momento por el que atraviesa la escudería japonesa.

"Honda no está perdida, pero está en un momento en el que sería muy fácil entrar en pánico. Y cuando entras en pánico en una empresa tan grande, con un equipo, se toman decisiones en caliente, rápidas, que luego te puedes arrepentir. Se está perdiendo información porque… Se ve que a veces se pierden los mails", empezó. "Lo bueno es que no hay nadie con una venda en los ojos, todo el mundo es realista y ve el problema. Yo les he dicho que no crean que cambiando pilotos se va a solucionar el tema. Ahora mismo es difícil convencer a pilotos para que vengan a Honda", concluyó Márquez.

De momento, el pequeño de los Márquez, Álex, se ha visto obligado a dejar el equipo, al que seguirá Pol Espargaró para firmar con KTM. Una de esas vacantes ha sido ocupada por Álex Rins, y desde Honda se trabaja en el que nuevo compañero de Marc en la temporada 2023 sea Joan Mir.

Sobre quienes llegaron a mencionar una retirada del de Cervera ante el anuncio en redes de su nueva operación, Márquez exclamó: "Las palabras 'Retírate, ya las he leído, y yo digo: me retiraré si me sale de los… ¡Sabré yo si lo dejo o no! De momento soy la Honda con más puntos en el campeonato. Me duele leer esa frase, pero he aprendido que las redes sociales las uso para informar a los míos", finalizó.