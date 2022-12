Márquez y Quartararo confían en la cara B de Bagnaia y Ducati

Ahora que todo está en calma, que todo ha terminado en el Mundial de 2022, en Ducati siguen brindando con el resultado final, que les da todos los triunfos posibles como equipo y a nivel individual en Moto GP. En Borgo Panigale hacen bueno aquello de que las cosas rara vez resultan como empiezan sino más bien son como acaban, sin embargo a nadie se le olvida que al binomio Bagnaia y Ducati les costó arrancar en 2022, incluso que la competencia interna fue un problema para el equipo, y a eso, además de sus progresos, se agarran Marc Márquez y Fabio Quartararo.

Decía el antiguo manager de Suzuki, Livio Luppo, en una entrevista con el medio especializado Mow Mag, que Márquez y Quartararo siguen al frente en cuanto a clase en el paddock pero que están “hartos de su situación”, algo así como que pueden ganar porque no necesitan tener la mejor moto, pero, a la vez, es muy complicado competir contra Ducati con las Honda y Yamaha, respectivamente, actuales.

Está claro que podemos esperar una reacción de equipo que lleve a ecosistemas favorables a sendos pilotos, pero lo lógico es que la firma italiana si no incremente la distancia al menos sí consiga mantener la ventaja sobre ellos, lo que ya sería una losa para los dos aspirantes al trono de Bagnaia. Es verdad que la aparición de Enea Bastianini hace de obstáculo interno para el campeón, pero eso al 93 y al francés no les vale.

También es posible que el inicio de Ducati sea similar al de la pasada campaña, lo que daría aire al español y al campeón en 2021, uno que no negó Bagnaia en palabras vertidas en Crash: “el comienzo del año no fue una situación fácil porque nuestra moto no estaba funcionando tan bien y llevaba mucho tiempo de mejora”. Ahora bien, también es posible que la dinámica sea pareja a la de los últimos test, en cuyo caso Honda y Yamaha sí confirmarían los presagios de Luppo, y el hartazgo de los dos campeones y teóricos aspirantes en 2023 sería absoluto, básicamente porque a Márquez, por ejemplo, tiene contrato hasta 2024 y el tiempo le pasa factura: al término de su vinculación con Honda tendría ya 31 años.

Mal asunto, en cualquier caso, si la esperanza de ellos pasa por los fallos del equipo rival. Por ahora son todo incógnitas y normalmente la estabilización y puesta a punto de Ducati, de iniciar mal, no tardaría en llegar...