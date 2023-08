Silverstone da la corona a Bagnaia ante Aleix y Honda se rompe: Marc Márquez hace lo nunca visto

Marc Márquez ha cambiado. Ya no es el que el inicio el Mundial, ni siquiera el que lo hizo en las dos anteriores pruebas, en Países Bajos y Alemania, es más, hasta trató de fijar una pátina de optimismo tras ir duodécimo puesto y caerse para no puntuar, una vez más. Joan Mir fue menos permisivo y más explícito contra Honda, todo ello tras la marcha asegurada de Álex Rins. ¿Y Bagnaia? Huele a campeón pese a perder contra Aleix Espargaró.

El líder de Ducati no ganó pero estuvo

Que se lo digan al propio Mir, para ser campeón del mundo lo que hace falta ante todo es ser regular, estar ahí y Francesco Pecco Bagnaia siempre está ahí, por eso sería una sorpresa mayúscula que este título no fuera también para él. Es más, Jorge Martín falló y también Marco Bezzecchi, por lo que la distancia crece; 6 puntos con Martín, 11 con el italiano. Suma y sigue, y eso que no lo hizo en el esprint, y el título está cada vez más cerca.

El 93, desaparecido

Como cada vez más lejos parece que está Márquez, el cual, como decimos, ya es otro. Resignado, marchó al ritmo más realista, el de Honda, uno de los peores de la parrilla. Y encima se volvió a ir al suelo. Ni estabilidad, ni competitividad, ni cambios palpables. Honda, simplemente ha desaparecido. Márquez ya piensa en 2024, es un hecho: “Tengo que hacer lo de este fin de semana, olvidarme de las pantallas de tiempo. Ya llegará el momento de apretar”, decía al acabar el Gran Premio de Gran Bretaña. El 93 mira hacia adelante: “en Misano probaremos la moto del año que viene, pero como ya he dicho, esto es un campeonato de evolución, y no es que podamos olvidarnos de este 2023 para centrarlo todo en 2024”, dijo en su paso testimonial por Silverstone. Tampoco puede hacer otra cosa.

Menos resignado y más enfadado se mostró el otro campeón del mundo de Honda, un Joan Mir a nivel muy bajo en suelo inglés. Pese a su caída, achacada a un fallo de la moto, Mir no se cortó y lanzó un mensaje directo a Japón: “esta moto no es buena en ninguna área. Tenemos que ganar en electrónica, en tracción y aerodinámica. Pero si no tenemos ninguna mejora, sin ayuda de Honda, estaremos así en cada carrera”. Del mismo modo, sentenció que “estaría menos preocupado si un piloto de Honda ganara cada carrera, pero ninguno puede estar arriba”. Al menos los dos se quitan presión de ahora en adelante, lo triste es que dos campeones del mundo no puedan ni ser considerados en el resto de carreras hasta el final.