Rajada contra Honda: de lleno al presente de Marc Márquez, nulo, y Bagnaia vive la tensión en Ducati

Honda ha asumido su papel secundario en este Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina, como lleva demostrando el pobre nivel de la moto durante todo el año, tal y como sucedió en su última participación en el Gran Premio de Gran Bretaña. Será muy raro ver a Joan Mir o Marc Márquez rodar con los mejores, y eso que ellos, en teoría llevan lo mejor del ala dorada. Esa fue la razón de Álex Rins para marcharse a Yamaha. En Ducati, Bagnaia vive un paseo militar directo al título, pero tras él, o mejor dicho, junto a él, hay tensión.

Sin cortarse, alto y claro

Álex Rins, el único piloto de Honda que ha ganado esta temporada, ha querido salir al paso de las especulaciones sobre los motivos de su marcha a Yamaha y no se ha dejado ninguna razón que no sea de peso, lo que deja en mal lugar a sus dos compañeros, pero sobre todo a Honda. Una vez más. En palabras vertidas en DAZN, Rins aseguraba que en su salida “lo que más ha pesado es lo que se ha visto carrera a carrera. Al final, Honda, HRC han preferido dar al equipo de fábrica las piezas nuevas para probar a pesar de que yo también soy un piloto competitivo”, comentaba sin morderse la lengua. Rins además comentó que “me hubiera gustado que me hubieran dado un poco más de apoyo”. Es verdad que el de LCR tildó de “inmaculada” la relación con Lucio Cecchinello, pero, siendo sincero, aclaró que la oferta de Yamaha era irrechazable viniendo de dónde venía. Entendible como poco.

Jorge Martín, Bezzecchi…

A veces, las circunstancias pueden marcar el futuro deportivo y desde luego que la aciaga caída de Enea Bastianini, provocada por Luca Marini, en Portugal, al inicio el Mundial, le ha lastrado, pero lo cierto es que la apuesta de Ducati por él junto a Bagnaia no está saliendo bien y eso genera tensión, ya que hay pilotos de Borgo Panigale con opciones de promocionar a su puesto, como Jorge Martín o Marco Bezzecchi. Bastianini no terminó tampoco en Silverstone y afirma que necesita tiempo. Justo lo que no tiene. A 196 puntos de Bagania y decimoctavo en el Mundial, la mejor moto de la mejor marca exige resultados y los continuos buenos resultados del número 1 no ayudan al de Rímini. Tampoco los de otros gigantes este 2023 de Ducati.