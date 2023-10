Martín acorraló a Bagnaia pero Marc Márquez lo hace con Ducati: lo destapa y mira a Valentino Rossi

Ni siquiera la lluvia pudo deslucir el protagonismo que, según el orden de cada cual, obtuvieron en Motegi Jorge Martín y Marc Márquez, ambos rivales de un Francesco Pecco Bagnaia en la carrera y quién sabe si no por el título en un corto espacio de tiempo; digamos, la próxima campaña. El número 1 y todavía líder se la tiró por ahí al 93 en la rueda de prensa posterior a la carrera y lo hizo con Honda, Ducati y Valentino Rossi por medio.

Momento muy grande, casi icónico

Cuando en la citada comparecencia ante los medios de comunicación Bagnaia se dirigió a Márquez, poco menos que quedó constancia de que lo rumoreado, lo noticiado, eso que tanto os hemos contado en Don Balón Moto GP sobre la marcha de Honda del genio de Cervera, es un hecho. Al menos es un secreto a voces que así será, que el 93, por una fórmula u otra, ha acordado decir adiós a la firma japonesa para ponerse el mono de Gresini, donde compartirá colores con su hermano.

La conversación no tiene desperdicio. Le dijo el de Ducati al español: “Bye, bye Honda", mientras que el ilerdense respondió riéndose, "¿¡No! porque lo dices?". Bagnaia volvió a la carga e hizo un guiño a Valentino Rossi: "No hombre, no sé, ahora toca el beso, como Valentino”, en una clara alusión al adiós de Il Dottore en dirección a Yamaha, donde besó la moto una vez aterrizó y ganó. Muy bien traído, pensaron muchos, ya que Márquez está pensando en su salto al frente por otro Mundial y su intento de competirle a Rossi la primacía de las dos ruedas (se llevan un campeonato del mundo). De momento, el podio de Japón le coloca (Márquez) en el top-5 de pilotos con podios, una clasificación que lidera precisamente The Doctor.

Y si Jorge Martín con su victoria, una más, sobre Bagnaia acorrala al de Ducati, parece que en Borgo Panigale, que han aceptado la decisión de Gresini, temen la inclusión de Márquez. Al menos eso expresó el director deportivo, Gigi Dall’Igna: “Marc es un piloto difícil de manejar por muchas razones y existe la preocupación de que pueda romper algún equilibrio. Al final eso formará parte del juego y dependerá de nosotros gestionarlo”, comentó en Sky el mandatario. Ilusión, sí, pero en Ducati lo saben, si Márquez deja su megacontrato y a Honda es porque irá a por todas, esta vez con motor Ducati.