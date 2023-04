Moto GP y F1 ilusionan con una dupla soñada: Marc Márquez y Fernando Alonso competirán juntos

Moto GP y Fórmula 1 siempre han estado en disputa para ver cuál es la competición líder en el mundo del motorsport. En este sentido, muchos han sido los aficionados que han soñado con vivir un fin de semana para el recuerdo que una la acción sobre dos ruedas con la de cuatro ruedas en un mismo circuito y fin de semana. O lo que es lo mismo, ver a Marc Márquez y a Fernando Alonso compartir paddock.

Dicho sueño, siempre se ha quedado en eso, puras fantasías lejos de ser una realidad. Sin embargo, ambas competiciones han comenzado a considerar que si trabajan juntas pueden salir muy beneficiadas. Ante tal posibilidad, Carmelo Ezpaleta, cabeza visible de la empresa encargada de dirigir y organizar las competiciones de Moto GP y de Superbykes, aseguró haber hablado sobre esa misma cuestión con el CEO de la empresa organizadora de la Fórmula 1, Stéfano Domenicali.

El mandamás de Moto GP afirmó que era posible, pero no dejaba de ser complicado: “Es algo que se no pasó por la cabeza a Stéfano y a mí. Vamos a estudiarlo, porque no es algo sencillo. Hay problemas de seguridad porque nuestras medidas no coinciden con las suyas. También hay problemas de patrocinadores”.

Para que se diera este sueño, habría que encontrar un circuito acorde con las necesidades de ambas competiciones, ya que, en un espacio urbano, las motos no pueden competir. En este sentido, hay varios circuitos que acogen a las dos competiciones y serían opciones viables, entre ellas Montmeló, Silverstone, Losail, Austin, Portimao y el Red Bull Ring. Todos estos circuitos recibirán ambas competiciones a lo largo de esta y las próximas temporadas, de manera que serían excelentes opciones para que Moto GP y Fórmula 1 compartan un fin de semana para el recuerdo.

Este sueño todavía está lejos de ser una realidad, ya que habría que cuadrar muchos aspectos que en estos momentos requieren de muchas comprobaciones, especialmente en materia de seguridad. Pero de bien seguro que va a ser algo que se va a tener en cuenta, por las miles de oportunidades que ofrecería ver a Fernando Alonso compartir paddock con Marc Márquez, a Hamilton con Quartararo o a Leclerc con Bagnaia, un sueño que cada vez parece más cerca.