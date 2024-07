Oficial, Ducati paraliza Moto GP: adelantan el duelo 2025 entre Bagnaia y Márquez, este sábado

Ya no tendrán que esperar más, Ducati saca a sus fans de la duda y, demostrando su total compromiso con el espectáculo, pone en liza no solo a dos de los mejores pilotos del actual Mundial de la categoría reina, sino a sus dos principales argumentos durante esta y las dos siguientes temporadas. O lo que es lo mismo, Francesco Pecco Bagnaia, líder del equipo de fábrica y del Mundial, se verá las caras con el gran aspirante y ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez.

Antes de Silverstone

No solo antes de 2025, sino antes incluso del Gran Premio de Gran Bretaña todos los aficionados al equipo italiano y, en suma, los seguidores del más alto nivel de competición sobre dos ruedas tienen en el Lenovo Race of Champions una cita este mismo sábado, donde el piloto de Turín y el de Cervera van a competir en el World Ducati Week. Y no solo eso, sino que lo van a hacer sobre la misma moto, la Panigale V4.

Desde las 17.00 (hora española) la Notte dei Campioni reunirá a los dos campeones de Lenovo Ducati 2025 y 2026, que, como es lógico, no van al evento solos, también estarán varios rivales de estos durante esta campaña y que lo serán en mayor medida la siguiente, como Jorge Martín, Enea Bastianini o Marco Bezzecchi. Además, el certamen contará con la presencia de Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, pero también con Álvaro Bautista, Nicolò Bulega, Andrea Iannone, Danilo Petrucci y Michael Ruben Rinaldi, del Mundial de Superbikes.

KTM pisa fuerte

Al hilo de la supremacía de Ducati y lo que pueda pasar en las próximas temporadas, desde KTM avisan acerca de sus intenciones, concretamente lo ha hecho Nicolas Goyon, team manager del Tech3 KTM, quien en MotoGP.com advirtió que Bastianini y Viñales son ganadores y que, por tanto, “no tendremos ningún novato. El objetivo será la victoria, será el podio, cada fin de semana. Así que realmente creo que estos grandes esfuerzos de KTM llevarán a la moto a la cima y el objetivo final de esto es ganar un campeonato. Creo que estamos en el camino correcto”.