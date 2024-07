Ducati, muy claro: por eso Dall’Igna y Grassilli eligieron a Marc Márquez y no a Martín o Bastianini

Mucho se ha hablado acerca del fichaje de Marc Márquez como rival y compañero de Francesco Pecco Bagnaia en el equipo de fábrica de Ducati para la temporada que viene, pero si hay algo que no se le puede achacar a la firma de Borgo Panigale es ir de frente, dar la cara, y eso es justo lo que ha hecho Mauro Grassilli al hablar del 93, el 89 y la elección de cara a la temporada que viene.

El factor determinante

Gigi Dall’igna alejó fantasmas cuando se habló de los motivos que le llevaron a elegir a Marc Márquez y no a Jorge Martín o Enea Bastianini como compañeros de Bagnaia la temporada que viene, asegurando que se debía a impulsos deportivos y si bien esta es parte de la verdad, hay otros tantos condicionantes; ya se sabe, a nivel mediático, el ilerdense es superior a los otros dos, también en cuanto a patrocinadores, y, además, Grassilli da aún más con la clave.

Tan sencillo como eso

El nuevo director deportivo y de marketing de Ducati sencillamente comentó, en palabras recogidas por Moto San, que “Gigi Dall’Igna ilustró la mejora mostrada por Marc a lo largo de los meses”, ratificando la decisión puramente deportiva del mánager, que sencillamente prefería al de Cervera, pero, además, como decíamos, dando la llave de la decisión: “no podemos hacer felices a todos. Y, si hubiésemos dejado escapar a Márquez, habríamos recibido críticas. Somos plenamente conscientes de ello”. Y esa es la verdad, Ducati siempre es más fuerte deportiva y económicamente con Márquez en sus filas que con el español en un rival.

Golpe a Aprilia

Otro de los fichajes que más han resonado en el paddock ha sido el de Maverick Viñales por KTM, algo de lo que ha querido hablar y de qué forma el protagonista, que no ha dejado en buen lugar a Aprilia. Sobre ello, el de Figueres aseguraba en Moto.it que “dejarlo así no es fácil para mí. Pero quería ver más respuestas por parte de Aprilia antes de ganar en Austin. Quería ver más respuestas, más decisión para decir ‘Maverick, te queremos a ti’, pero no lo he visto”. Sencillo, claro y preciso… a la yugular.