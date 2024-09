Otra rajada de Valentino Rossi contra Marc Márquez salpica a Jorge Martín y Ducati: "lo más feo"

La principal razón de que Valentino Rossi cargue una y otra vez contra Marc Márquez es que Il Dottore no perdona, no olvida, no da pie a otras interpretaciones. Cuando él dominaba, cuando se acercaba a su techo, el 93 se metió en medio, a su juicio de manera deliberada y malintencionada y eso ahí ha quedado. Pero, como es lógico, hay más, y eso afecta a Jorge Martín y al devenir de este y el siguiente Mundial, en 2025.

Rajada con una intención

En el podcast del socio de Valentino Rossi, Andrea Mingo, miembro de la Academia y conductor del espacio Mig Babol, The Doctor ha expresado por enésima vez sus puntos negros con el de Cervera, demostrando que para él son incompatibles con una buena relación con el otro gran campeón moderno. Habló ahí de 2015, calificando el momento como “lo más feo que me ha pasado deportivamente”, y también de Sepang y su patada, donde insiste en que no fue tal cosa y que fue víctima de una actitud del piloto español que trató de “hacerme caer tres o cuatro veces”, por lo que me hizo perder, añadiendo que “es repugnante para el deporte hacer perder a otro. En el momento en que Mike Webb dijo que tendría que salir último en Valencia, se me heló la sangre porque sabía que había perdido el título”, mientras, según su versión, Márquez miraba a Alzamora “como diciéndole: 'Lo hemos conseguido'".

En medio, la otra razón de Rossi y la frustración y objetivo de Martín

El paso al frente de Marc Márquez ya ha puesto nervioso a más de uno, sobre todo a Valentino Rossi, que ve al español no solo luchando por el título en 2025, sino que quizá en este 2024, lo cual sería un hito desde la moto satélite. Y tanta es la obsesión que genera el de Cervera que el jefe en Pramac, Paolo Campinoti, aseguró que Jorge Martín “está motivado para demostrar que Ducati tomó una decisión equivocada eligiendo a Márquez”. Esto, como es lógico y siempre que el ilerdense siga creciendo puede meter en problemas a Rossi, Martín e incluso Bagnaia, que es lo que estos tres no quieren.