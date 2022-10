Palo de Márquez a Quartararo por el Mundial: Bagnaia le da las gracias

El Mundial de MotoGP está al rojo vivo, son muchas las novedades que han ocurrido en las últimas semanas. La vuelta de Marc Márquez y la aparición en Suzuki de Danilo Petrucci han acaparado casi todas las noticias del campeonato estos últimos días, además, el piloto de Cervera parece haberse recuperado casi al 100% de sus problemas en el hombro y cada vez se encuentra más como sobre la Honda, de hecho, apunta a ser uno de los grandes favoritos del próximo año, pero aún estamos en el curso 2022 y quien manda, al menos de momento es Fabio Quartararo.

El piloto francés sigue encabezando la clasificación de MotoGP con 219 puntos pese a no ganar una carrera desde el 19 de junio, fecha correspondiente al GP de Alemania. Desde entonces las Ducati han dominado los Grandes Premios y Pecco Baganaia, de la misma forma que lo hiciera el año pasado, está realizando una espectacular remontada y ya ha superado a Aleix Espargaró en la clasificación. A día de hoy marcha 2º con 217 puntos, a tan solo 2 puntos de diferencia del francés y ya aventaja en 18 al de Arpilia.

Esta remontada ha hecho que el Mundial de MotoGP esté más interesante que nunca y que un campeonato que parecía tener en la mano Fabio Quartararo, ahora parezca que es cosa de tres: Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró y el francés. Marc Márquez ya no tiene claro quien ganará y ha lanzado un salvavidas al italiano:” Fabio yo creo que lo tenía bien para hacer una buena carrera, pero el agua es lo que tiene, que tienes que acertar en la puesta a punto, en la electrónica y en el estilo de pilotaje desde el principio y, por lo que he visto en los resultados, no sé qué ha pasado, pero no se ha encontrado bien”, habla el piloto español en una entrevista recogida por Motorsan.

“¿Qué decir? Pues que todavía está por delante, es cierto que todo está muy apretado, pero está por delante y queda mucho”, sentencia Marc Márquez que sigue sin poder elegir un favorito pese a que Quartararo es el actual campeón de MotoGP y se encuentra líder a día de hoy. La próxima cita será el GP de Australia y ahí veremos si el francés se despega un poco más de Bagnaia o si el italiano le acaba superando.