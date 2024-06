Pecco Bagnaia manda a Marc Márquez el mensaje que Dall’Igan quería evitar: el conflicto está servido

Pese a que ya está más que asumido el importante cambio que va a haber dentro de Ducati con la llegada de Marc Márquez al equipo oficial de los de Borgo Panigale, las reacciones, tanto internas como externas no parece que vayan a cesar. Y es que, el último en alzar la voz ha sido Pecco Bagnaia, que no parece que vaya a mantener el discurso que profesó unas semanas atrás, cuando pidió no alterar la armonía dentro del equipo.

Las palabras del italiano, lejos de sonar como un mensaje amistoso de bienvenida para su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez se han acercado más a una advertencia que a la cordialidad que se supone que buscaba Pecco: “Seguro que ahora dirán que con la llegada al equipo oficial Marc y yo estaremos en igualdad de condiciones, pero tanto él como Jorge Martín, no tienen, en absoluto menos que nosotros. Nuestra moto gana en todos los aspectos gracias a mi desarrollo”. Así fueron las contundentes palabras de Bagnaia para La Gazzetta dello Sport a modo de mensaje de bienvenida para Marc.

De pedir cordialidad a marcar terreno

Lejos queda ese Pecco que solo buscaba mantener la cordialidad y la armonía dentro de Borgo Panigale, pues nadie más allá de él mismo, ha levantado la voz ni tratando de marcar territorio ni para quitar méritos ajenos. Y es que, la verdad es que sí que hay algo que Marc no tiene en Gresini y que tanto Bagnaia como Martín sí que están disfrutando y no es nada menos que la GP24, que representa una versión mejorada de la moto de Marc Márquez, la GP23.

A quien no le habrá gustado el mensaje de bienvenida del vigente campeón es a Gigi Dall’Igna, el principal interesado en que haya un buen ambiente dentro del box. Algo que parece complicado si Pecco mantiene una actitud tan hostil respecto a la llegada de un Marc Márquez que, a diferencia de Enea Bastianini, sí que le complicó, y mucho la vida al bicampeón de MotoGP y al que muchos ya han designado como el sucesor de Valentino Rossi.