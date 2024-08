Pecco Bagnaia ve las consecuencias de fichar a Marc Márquez avisa, pero rompe la teoría de Rossi

La llegada de Marc Márquez al box del equipo oficial de Ducati no será la más sencilla del mundo. El de Cervera, pese a no ser un piloto de carácter especialmente complicado fuera del asfalto, sí que es uno de los más duros rivales una vez subido a la moto, indiferentemente de quien sea su rival. En este sentido, su relación con Pecco Bagnaia y sus probables luchas en el próximo Mundial de 2025 apuntan a ser un punto crítico en cuanto a su relación compartiendo equipo.

Sobre dicha situación, ha hablado el bicampeón del mundo de MotoGP, que, lejos de ver la llegada de Marc Márquez como una amenaza o como algo solamente negativo ha asegurado que hay posibilidades para todo en 2025: “Creo que la asociación puede ser buena o un desastre. Tendremos que verlo el año que viene. Podría ser un desastre si empezamos a gritarnos y a ocultarnos cosas en las discusiones. Pero creo que los dos somos muy listos y se adaptará perfectamente”. Así lo afirmó Pecco, en palabras para la web oficial de MotoGP.

Con las declaraciones del italiano se puede apreciar de nuevo, cómo mantiene ese discurso de mantener la armonía interna por delante de todo. Y es que, si ya lo pedía antes de que Marc llegara al equipo oficial de Ducati, ahora lo mantiene, pero advirtiendo de que la posibilidad que las cosas vayan mal, sigue ahí latente.

Unas palabras, también, que rompen con el discurso de un Valentino Rossi que, como ya os contamos en Don Balón, dudó sobre si era óptimo sumar a Marc Márquez a la ecuación de Ducati, pues, según el italiano, Pecco no necesitaba tener al 93 en el garaje de al lado. De modo que, sin quitar la posibilidad que todo vaya rematadamente mal, Pecco no ve el fichaje de Marc como algo negativo per se.

Así pues, con las palabras de Pecco Bagnaia, parece evidente que sigue expectante de cómo es la actitud de Márquez, una vez este aterrice en el equipo oficial de Ducati. Y es que, si el 93 llega pasado de agresividad sobre el asfalto y hay caídas, las cosas irán mal, si, por lo contrario, es más cuidadoso, no habrá problema alguno.