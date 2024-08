Tras el fichaje de Marc Márquez, Domenicali desvela la clave que echó a Jorge Martín de Ducati

Un mes y medio después de la decisión definitiva de Ducati de fichar a Marc Márquez por el equipo oficial de los de Borgo Panigale, dejando fuera a Jorge Martín, que acabó fichando por Aprilia, todavía salen a la luz nuevas y reveladoras confesiones por parte de los implicados en la decisión que acabó dejando a Ducati con uno de los tres pilotos que querían mantener bajo el paraguas del equipo italiano.

En este sentido, la decisión de contar con el mayor de los Márquez en lugar de Jorge Martín, trascendió los motivos deportivos y, según afirmó el CEO de Ducati, Claudio Domenicalli, en una entrevista a La Gazzetta dello Sport, fueron algunas de las declaraciones del piloto madrileño que acabó llevando a la decisión que se tomó finalmente: “Jorge es un talento muy fuerte. Si el año pasado se hubiera podido dar el título ex-aequo se lo merecía tanto como Pecco. Dijo desde el principio ‘no me quedo en Pramac’ y se cortaron algunos puentes. Lo único que debería haber hecho Martín es no decir que no iba a seguir en Pramac”.

Sin esa contundencia al rechazar a Pramac, la decisión pudo ser diferente

La realidad es que con las palabras de Domenicali se entiende que, fue a raíz de las contundentes palabras de Jorge Martín sobre su deseo de dejar de ser un piloto de equipo satélite, lo que llevó a Ducati a apostar por Márquez, pues las palabras del madrileño no acabaron de sentar nada bien en las altas esferas de Borgo Panigale, donde vieron mejores garantías en su apuesta por el 93.

Y es que, desde el equipo italiano tienen claro que con el mayor de los Márquez en el equipo oficial, la competencia para ganar el Mundial de MotoGP será muy dura, pues el 93 no es de los que se achica ante los grandes escenarios y las oportunidades importantes: “El año que viene Marc Márquez hará todo lo posible para ganar el campeonato del mundo y lo llevamos para ello. Se la jugará contra todos”. Y es que, para Domenicali no parece haber ningún tipo de favoritismo en favor de nadie, pues con sus palabras ha dado plenos poderes a Marc para luchar con todo contra Pecco.