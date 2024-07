Pedro Acosta estalla, a Martín le cae otro varapalo devastador y Marc Márquez avisa, mas agresividad

Jorge Martín perdió una oportunidad enorme en el Gran Premio de Alemania de cortar de raíz la ya mantenida reacción del bicampeón del mundo, Francesco Pecco Bagnaia (actual líder), y de paso la de Marc Márquez, que volvió a llevar a cabo una remontada portentosa en su circuito fetiche. Y no es de lo único de lo que puede lamentarse el 89, porque Maverick Viñales, que también se fue fuera (en su caso pudo volver), le avisa de lo que está por venir en 2025, todo ello con el tercer contrariado, un Pedro Acosta muy crítico contra sí mismo.

Una carrera con dos refuerzos y ninguno es el de Pramac

Maverick Viñales rodaba sexto en la carrera cuando se fue largo en un fin de semana que prometía mucho para él, sin embargo el español reconoció -más allá de su incidente, que lo mandó a la cola del grupo y los puntos- que Ducati tiene algo más. “No lo sé, pero nosotros el viernes ya vamos casi con todo, no sé ellos qué harán durante el fin de semana”, decía, asegurando que “ya en el warm up era increíble, hay que entender bien qué hacen, o se esconden todo el fin de semana o no sé realmente lo que hacen, pero mejoran mucho, mejoran un segundo”. Y el de Figueres, que se irá de Aprilia en 2025, le deja un mensaje a Martín, doblemente devastador tras perder el triunfo y de cara a lo que vendrá: la temporada 2025 tendrá que pelear sin los ‘milagros’ de Borgo Panigale a su favor.

También estaba molesto Pedro Acosta, quien calificó, en palabras recogidas por Moto San, su primera parte de la temporada, en base sobre todo a sus errores, de forma insuficiente: “son muchos puntos los que hemos perdido. Creo que esta mentalidad austríaca de ‘somos mejores de lo que realmente estamos haciendo’ me hace ver que siempre se puede ir a mejor; en todos los sentidos. Así que no busco la excusa, busco la solución. ¿Una nota?, 4,5”.

Márquez, reactivo

Tras arrancar muy atrás después de un fin de semana aciago, el 93 respondió con creces en la carrera del domingo, donde remontó hasta pasar por línea de meta en segunda posición. Y si bien el ilerdense reconocía a Dazn que “Martín y Pecco van más rápidos, tienen un poco más”, lo cierto es que Sachsenring deja un Márquez reforzado y en el que ya se atisba la agresividad, que no oculta. Comentaba que el sábado “no lo tenía todo por la mano, y no podía ser agresivo como me gusta a mí”, pero el domingo sacó la nota, gracias al toque con Morbidelli, que será una constante hasta que termine el año: “Venía encendido del toque. Yo iba con calma, llevaba algunas vueltas detrás. Pero cuando ha habido el toque, di gas”.