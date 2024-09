Pisa Misano y Marc Márquez calla a Rossi, a Bagnaia, halla un milagro y activa la guerra psicológica

Una vez vuelven a rugir los motores del Mundial, atrás quedan las palabras que tratan de dinamitar el paddock, y de nuevo Marc Márquez, en su línea ascendente, ha respondido a las incitaciones dentro y fuera del asfalto. Aunque quizá lo más importante para el 93 es que se percibe cierta inestabilidad atmosférica en el Gran Premio de Emilia-Romagna y que ahora juega con la sartén por el mango, que son justo los dos factores que podrían permitirle dar otro zarpazo a la clasificación.

De entada, el 93 respondió a Rossi

Tras las declaraciones de The Doctor sobre el estilo de pilotaje del español o su ninguneo por situar a Stoner por encima del ilerdense, el de Cervera respondió en Dazn: "Lógicamente lo he escuchado y aparte vi el video”, decía, declarando que “ahora mismo tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza como para estar atento y prestarle atención a esas palabras”. Pero no se quedó ahí, él también ignoró al 46 al afirmar que “soy un piloto en activo, así que no me interesan ni me afectan esas guerras”, comentó, para cerrar diciendo que “ya no pasó en el pasado, ni pasará ahora en el presente, que nadie me la despiste”.

🗣️ “Tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza. Nadie me despistó en el pasado ni lo hará en el presente”@marcmarquez93, muy contundente al ser preguntado por las declaraciones de Valentino Rossi#EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/9a8f7ECvVJ — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2024

Por eso Márquez fue el mejor en la primera prueba sobre el asfalto italiano (al cierre de esta edición), donde ganó en el último paso del Mundial por el trazado transalpino; justo por delante de Jorge Martín y Francesco Pecco Bagania, al que mandó un mensaje tras anunciar el número 1 que todo sería diferente en Misano II. Veremos.

TOC, TOC 👀 MARC AL APARATO



Márquez arranca el fin de semana del GP de la Emilia Romaña igual que acabó el GP de San Marino: LIDERANDO



🔗 https://t.co/beuBTcn9yy#EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 — DAZN España (@DAZN_ES) September 20, 2024

Y encima, para colmo de Rossi, Bagnaia, Martín y todos los adversarios morales y deportivos del español, se puede producir el milagro en forma de anuncio de cierta inestabilidad atmosférica para mañana y el domingo, y ya saben, allá donde allá río revuelto, el 93 entrará con el cuchillo. Por eso Márquez sonríe y contraataca, haciendo su particular guerra psicológica al afirmar que corre sin presión debido a que “he logrado todos mis objetivos para este año, así que si llega algo (lucha por el Mundial) es bienvenido”.