Pramac admite con Ducati lo que Marc Márquez y Jorge Martín no querían escuchar: “Será un problema”

Desde que en 2022, Ducati se coronó como la marca dominante en Moto GP junto con un Pecco Bagnaia que lideró con puño de hierro el mundial de pilotos y con un 2023, donde solamente Jorge Martín fue capaz de importunar al italiano hasta el final, el equilibrio en Borgo Paginale siempre había sido total. Sin embargo, con la llegada de Marc Márquez, la edición de 2024 apunta a ser muy distinta, pues el de Cervera no hace prisioneros cuando se trata de luchar por victorias.

El entorno de Jorge Martín admite las dificultades

Como pasa en todo, cuando varios gallos conviven en un mismo corral, las peleas tienden a ser cada vez más habituales e intensas. En este sentido, con Pecco, Martín y Márquez con unas motos muy similares, la realidad es que puede haber muchos enfrentamientos importantes en carrera, algo que ya comienza a preocupar en Pramac: “Sería absurdo decir que Márquez no será competitivo. Lo será, sin duda. Será un problema para todos nosotros.” Así lo afirmó Gino Borsoi, director de equipo de Pramac en palabras a Speedweek.

Ante esta situación, Jorge Martín deberá evitar, a toda costa, enzarzarse en batallas demasiado arriesgadas que comprometan los intereses tanto individuales, como de Pramac, pues una caída es un 0 tanto para él como para su equipo.

Por otro lado, Borsoi también encontró el lado positivo de la llegada de Márquez: “También es una ventaja para todos nosotros. Si somos inteligentes, podremos utilizar la velocidad de Márquez para ser aún más competitivos”.

Y es que aquí es donde aparece la primera gran desventaja de Marc, pues a diferencia de sus rivales, él no dispondrá de mejoras en la moto en todo el año. Y es que Ducati no da permiso a Gresini para modificar la moto de 2023, la cual no es ni siquiera la versión más desarrollada, sino que es la de Johann Zarco, que no acabó el año con la misma moto que Bagnia y Jorge Martín. Así pues, malas noticias para el de Cervera, que sabe que usarán sus propias armas contra él si fuera necesario.