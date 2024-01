Ducati en llamas tras lo último de Marc Márquez: guiño a su regreso a Honda que enfadará a Rossi

Hace ya meses que sabemos que Marc Márquez abandonará el equipo Honda para enrolarse en las filas de Grasini y así poder montarse a los lomos de una Ducati que, a diferencia de la moto de la marca japonesa, sí que dará a Marc, la posibilidad de luchar frente a frente con Pecco Bagnaia y Jorge Martín por el próximo Mundial de Moto GP.

En este sentido, pese a que el catalán ya se llegó a subir a su moto para 2024, la realidad es que, hasta el 31 de diciembre de 2023, el mayor de los Márquez seguía perteneciendo al equipo del ala dorada mediante un contrato que ha finalizado el primer día de 2024, en el cual Marc ha pasado a formar parte de la familia Ducati de forma oficial.

Despedida emotiva y puerta abierta a volver

Pese a que los últimos años de Márquez en Honda fueron toda una pesadilla, la realidad es que el catalán guarda un gran recuerdo del equipo japonés, el cual, pese a todo, sigue considerando su hogar dentro del motociclismo y como no puede ser de otra forma, nunca se niega la vuelta a casa, algo que ha confirmado Marc Márquez en su despedida: “La relación con Honda ha sido maravillosa y cuando decidimos tomar caminos separados fue porque ambos estuvimos de acuerdo… No quiero que la situación se vuelva crítica, me sigue gustando mantener la puerta abierta a Honda. Quizá otros fabricantes no quieran oírlo, pero Honda será siempre el equipo de mi vida, de mi carrera”.

Las palabras de Marc pueden haber sentado especialmente mal en Borgo Panigale, donde ahora saben que, ante la más mínima posibilidad de competir por Mundiales con una Honda, Marc tomará el camino de vuelta a su casa, hecho que podría complicar su subida al equipo oficial de Ducati.

Por otro lado, a la familia de Valentino Rossi tampoco habrá sentado nada bien lo que ha dicho Márquez, pues con Luca Marini en el equipo nipón, un hipotético regreso de Marc a Honda podría echar al italiano de forma prematura para hacer hueco al catalán, algo que acabaría de dañar todavía más las ya pésimas relaciones entre Márquez y Rossi.